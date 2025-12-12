Actualité
PRAGMATA révèle sa date de sortie, certains joueurs vont pouvoir y jouer dès aujourd'hui !

Source: Capcom

La licence inédite de Capcom n'est désormais plus qu'à quelques mois de son lancement et ne laissera aucune plateforme de côté.

Une nouvelle bande-annonce touchante pour Pragmata

Si nous attendions le prochain Resident Evil aux Game Awards 2025, c'est un autre jeu de Capcom qui s'est invité lors du pré-show, avec plusieurs bonnes nouvelles pour les joueurs. PRAGMATA a donc eu droit à un nouvel aperçu assez calme mettant notamment en scène une conversation entre le duo de protagonistes Hugh Williams et Diana sur une plage, du gameplay de piratage, mais aussi un affrontement face à un gigantesque mecha et un avertissement d'une IA peu amicale.

La date de sortie et une version d'essai

Après de nombreux reports, PRAGMATA est bien décidé à voir le jour l'année prochaine, puisque son arrivée est prévue le 24 avril 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, mais aussi sur Switch 2 ! Et si son gameplay vous laisse perplexe, sachez qu'une démo sera disponible sur Steam ce vendredi, et par la suite sur consoles.

Enfin, sachez qu'il coûtera 59,99 € sur la plateforme de Valve dans son édition standard et 69,99 € pour la Deluxe :

Bonus de précommande

  • Tenue pour Hugh - Neo Bushido
  • Tenue pour Diana - Neo Kunoichi

Jouez en offrant à Hugh et Diana des tenues de samouraï et de ninja de l'époque Sengoku.

Édition Deluxe

  • Le jeu PRAGMATA.
  • Le Pack varié - Refuge :
    • Tenue pour Hugh - Opérateur ;
    • Tenue pour Hugh - Chat lunaire ;
    • Tenue pour Diana - Mécano ;
    • Tenue pour Diana - Doudoune ;
    • Skin d'arme - Grip Gun DS ;
    • Musique du Refuge - Memories Are You (Lo-fi Ver.) ;
    • Musique du Refuge - Dawn (ver. EDM) ;
    • Musique du Refuge - Shelter (ver. jazz) ;
    • Émote de Diana - Fatiguée ;
    • Émote de Diana - Motivée ;
    • Émote de Diana - Pas ;
    • Banque de données - Artwork.

