PRAGMATA révèle sa date de sortie, certains joueurs vont pouvoir y jouer dès aujourd'hui !

Une nouvelle bande-annonce touchante pour Pragmata





Si nous attendions le prochain Resident Evil aux Game Awards 2025, c'est un autre jeu de Capcom qui s'est invité lors du pré-show, avec plusieurs bonnes nouvelles pour les joueurs. PRAGMATA a donc eu droit à un nouvel aperçu assez calme mettant notamment en scène une conversation entre le duo de protagonistes Hugh Williams et Diana sur une plage, du gameplay de piratage, mais aussi un affrontement face à un gigantesque mecha et un avertissement d'une IA peu amicale.

La date de sortie et une version d'essai





Après de nombreux reports, PRAGMATA est bien décidé à voir le jour l'année prochaine, puisque son arrivée est prévue le 24 avril 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, mais aussi sur Switch 2 ! Et si son gameplay vous laisse perplexe, sachez qu'une démo sera disponible sur Steam ce vendredi, et par la suite sur consoles.

Enfin, sachez qu'il coûtera 59,99 € sur la plateforme de Valve dans son édition standard et 69,99 € pour la Deluxe :

Bonus de précommande Tenue pour Hugh - Neo Bushido

Tenue pour Diana - Neo Kunoichi Jouez en offrant à Hugh et Diana des tenues de samouraï et de ninja de l'époque Sengoku. Édition Deluxe Le jeu PRAGMATA.

Le Pack varié - Refuge :

Tenue pour Hugh - Opérateur ;



Tenue pour Hugh - Chat lunaire ;



Tenue pour Diana - Mécano ;



Tenue pour Diana - Doudoune ;



Skin d'arme - Grip Gun DS ;



Musique du Refuge - Memories Are You (Lo-fi Ver.) ;



Musique du Refuge - Dawn (ver. EDM) ;



Musique du Refuge - Shelter (ver. jazz) ;



Émote de Diana - Fatiguée ;



Émote de Diana - Motivée ;



Émote de Diana - Pas ;



Banque de données - Artwork.

