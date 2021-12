PREVIEW GTFO : 1.0 pour tous et tous égaux dans l'adversité

L'annonce est tombée lors des Game Awards 2021, GTFO vient de sortir de son Accès Anticipé et de passer en version 1.0 (Rundown #006), avec son lot de nouveautés pour l'occasion. Nous avons eu la chance de nous rendre dans les locaux de Unity à Copenhague le mois dernier afin d'y jouer environ 3 heures en compagnie de membres du studio 10 Chambers et ainsi avoir un bon aperçu global de l'expérience disponible dès maintenant sur Steam. Il s'agissait par ailleurs de notre baptême du feu sur le jeu, que nous avons pu découvrir avec un regard neuf. Alors, si vous ne faites pas déjà partie de la communauté et que cette expérience coopérative à 4 joueurs vantée comme hardcore vous fait de l'œil, notre feed-back pourrait vous aider à vous décider. Nous n'avons en revanche pas pu voir en action le système de bot permettant de s'amuser seul ou de venir compléter une escouade, mais il va sans dire qu'il sera toujours préférable d'en profiter à plusieurs, ne serait-ce que pour la communication (et le fun !).

GTFO devrait à coup sûr vous taper dans l'œil.

Avant toute chose, parlons un peu du contexte de GTFO. Nous y incarnons un prisonnier forcé de s'aventurer dans le Complexe, un vaste dédale souterrain avec plusieurs tiers de difficulté et différents niveaux. Lors de notre session, nous avons ainsi pu essayer A1, C1 et C3 du Rundown #006. Une fois dans un lobby, nous devons donc équiper notre prisonnier, une phase qu'il ne faut pas prendre à la légère, car notre arsenal et celui de nos alliés peuvent clairement déterminer l'issue d'une partie. Notre loadout se compose donc d'une arme principale, une secondaire et une de mêlée, ainsi que d'un outil. C'est ce dernier qui peut surtout faire la différence. Par exemple, le Rad Labs Meduza est capable de déployer une tourelle automatique fort efficace contre les hordes de créatures et le Stalwart Flow G2 sert à projeter une mousse durcissante (C-foam) sur les portes, créant ainsi une protection. Le Krieger 04 peut lui poser des mines et le D-Tek Optron IV détecte les ennemis à distance. À cela, ajoutez trois emplacements de boosters (Muted, Bold et Aggressive) conférant des bonus bien spécifiques. Au fil des tentatives, vous finirez par voir ce qui correspond le mieux à votre manière de jouer et à la situation, c'est donc tout un apprentissage qui est à prévoir.

Plus anecdotique, mais tout de même fort appréciable, nous pouvons également personnaliser notre avatar à l'aide d'éléments cosmétiques (casque, torse, jambes, sac à dos et palette de couleur). Certains casques sont réellement ultra classes, et quitte à mourir ensemble dans cet enfer souterrain, autant le faire avec style ! Lorsque tout le monde est prêt, c'est la grande descente dans l'inconnu.

Commençons avec A1, que nous avons réussi à notre première tentative et qui fait office de « tutoriel » en quelque sorte, dont l'objectif était de trouver le Projecteur de vagues de matière (Matter Wave Projector). Parmi les éléments de gameplay singuliers auxquels nous avons été confrontés, notons que certains coffres de ressources doivent être piratés via un mini-jeu demandant de cliquer au bon moment lorsque l'onde passe sur la zone bleue, qui est de plus en plus petite. C'est certes assez simple lorsque la situation est calme, mais bien plus stressant lorsque nous sommes pourchassés par des ennemis et tentons de récupérer tout ce qui peut nous aider à survivre. Car le nerf de la guerre, c'est le loot de ressources, allant de packs de munitions ou de santé, à des grenades en passant par les bâtons lumineux (glow sticks). Coopération oblige, nous pouvons soigner un allié ou réapprovisionner ses armes si elles sont à sec, les informations étant affichées en permanence à côté de leur tête, simple et efficace en termes d'interface, les nôtres étant dans le coin supérieur droit de l'écran.

Une carte interactive peut elle être ouverte à tout moment, indiquant les zones découvertes et la position de chacun, avec la possibilité de tracer un itinéraire ou d'indiquer un endroit en direct aux autres membres de l'escouade, parfait pour allier le geste à la parole lorsqu'il faut mettre en place une stratégie. Dans tous les cas, les autres joueurs sont visibles même à travers les murs via des ombres colorées pour ne jamais les perdre totalement. Une liste d'instructions prédéfinies a également été ajoutée pour plus de praticité, traduite automatiquement dans la langue que nous aurons sélectionnée. Et si jamais vous vous demandiez comme nous si une version console est possible, un élément de gameplay aura de quoi rendre la tâche compliquée aux développeurs, puisque certains objectifs demandent de rentrer des commandes à l'écrit dans des terminaux pour progresser. Pour autant, il nous a été dit que la porte n'est pas fermée à l'avenir, donc wait & see!

Nous naviguons donc de zone en zone au gré des instructions à l'écran, certaines salles pouvant abriter des ennemis. Dans ce cas, pas question de foncer tête baissée et de tirer à tout va, oh que non. La meilleure approche reste la discrétion, en s'accroupissant pour contourner le danger ou bien s'en approcher pour frapper à l'arme blanche, économisant des munitions et faisant bien moins de bruit. La tension est à son comble dans ce genre de moment et la situation peut vite dégénérer, de quoi se faire de belles frayeurs et de bons souvenirs ! Dans C1, la mort d'un Big Striker d'un tir bien placé au fusil de sniper a ainsi fait venir ses petits camarades... Se retrouver avec une bonne dizaine de ces monstres déferlant sur notre équipe a été fatal, mais nous a aussi bien amusés. C'est là toute l'essence de GTFO, proposer une expérience exigeante qui ne pardonne pas, mais avec énormément de fun à la clé.

Le jeu possède également des éléments de récit par le gameplay, nous téléportant par moment dans des environnements totalement différents. En récupérant le fameux projecteur, nous avons été transportés dans le désert durant quelques instants, sous un soleil de plomb et un beau ciel bleu, avec au loin une tempête de sable approchant. Une future zone jouable à part entière ? Les développeurs n'ont pas lâché le morceau.

Dans C1, c'est un coin enneigé et rocailleux dans lequel nous avons été transportés, avec cette fois la nécessité d'éliminer des ennemis, mais par n'importe lesquels puisqu'il s'agissait de pieuvres volantes, faisant leur entrée dans le bestiaire avec cette Rundown. Des dialogues peuvent aussi se déclencher lors de certains passages. Tout cet aspect mystérieux et cryptique donne bien sûr envie de continuer à jouer pour découvrir quelles autres folies du genre feront irruption sans prévenir.

Certaines phases demandent elles plus que tout de coopérer efficacement, avec des scans de sécurité pour déverrouiller des portes où il faut rester dans un périmètre donné ou se positionner individuellement dans les cercles apparaissant au sol, le tout en étant assiégé par des vagues d'ennemis. En amont, nous devons donc bien nous organiser pour barricader au mieux les points d'accès et placer des contremesures en guise de comité d'accueil. Dans C3, il fallait carrément survivre 30 minutes en progressant dans un dédale alors que nous étions poursuivis. Autant le dire de suite, même avec une bonne préparation, il faudra bien des tentatives aux joueurs chevronnés pour en sortir vivant. Mais la satisfaction de réussir ou de faire un peu mieux que précédemment sera bien présente au bout du compte. En plus, afin de limiter la frustration et ainsi s'ouvrir à un public un peu moins élitiste, un système de checkpoints a été ajouté avec cette 1.0, au signe vert bien reconnaissable sur les portes l'arborant, permettant donc de ne pas avoir à recommencer tout le niveau si l'escouade est tuée. De notre expérience dans C1, il semblerait que les ennemis restent placés aux mêmes endroits puisque nous sommes ramenés à un état antérieur, incluant la santé et les munitions que nous avions au même de débloquer ce point de passage. Il s'agit donc également d'un bel atout tactique pour expérimenter sans trop de pression.

Nos premières impressions : Vivement ! Si vous aimez les expériences de jeu fun et coopératives à la Left 4 Dead, exigeantes tel un Escape from Tarkov et ne craignez pas d'être confrontés à des horreurs eldritchiennes dans des environnements souterrains, GTFO devrait à coup sûr vous taper dans l'œil. 10 Chambers a réuni tous les ingrédients pour passer de nombreuses heures à tenter de venir à bout des différents niveaux et a su bien les doser pour ne pas trop frustrer. Avec de multiples mises à jour d'ores et déjà prévues pour 2022 afin de renouveler régulièrement l'intérêt de la communauté, nous lui voyons un bel avenir se profiler. Notez également qu'une intégration à Twitch est prévue, promettant un bon divertissement.

