Prince of Persia : Les Sables du Temps rappelle qu'il existe, mais sa période de sortie risque de décevoir

En septembre 2020, Ubisoft annonçait Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake, alors développé par Ubisoft Pune et Ubisoft Mumbai, et qui devait paraître quelques mois plus tard en janvier 2021. Suite aux mauvais retours des jours, sa sortie a alors été repoussée à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il tombe dans l'oubli, avant que l'éditeur n'annonce qu'Ubisoft Montréal reprenait les rênes du développement. Plus récemment, nous avons appris que le studio étant à l'origine de l'épisode original se fait désormais aider par Ubisoft Toronto. Du côté des rumeurs, tout portait à croire que le développement avait été rebooté et qu'il fallait totalement effacer de nos mémoires ce que nous avions vu du projet. Nous avons enfin eu quelques éléments plus concrets à nous mettre sous la dent ce lundi soir, mais il ne fallait pas trop en demander.

Dans le cadre d'une mise en avant de la licence pour ses 35 ans durant l'Ubisoft Forward, nous avons donc eu des nouvelles de Prince of Persia: The Lost Crown et The Rogue Prince of Persia, mais également de celui qu'il faudra désormais simplement appeler Prince of Persia : Les Sables du Temps. Bien qu'il n'ait à aucun moment été fait mention d'un reboot à proprement parler, le jeu est désormais officiellement développé par Ubisoft Montréal aidé par Ubisoft Toronto, Ubisoft Bucarest, Ubisoft Pune et E-Studio, et a complété sa phase de pré-production.

Son développement va donc s'accélérer, d'où les renforts de tous ces studios, et ce afin de sortir Prince of Persia : Les Sables du Temps au cours de l'année 2026 sur des plateformes non spécifiées, c'est du moins l'objectif. La nouvelle a été accompagnée par le court teaser ci-dessus qui ne montre absolument rien d'autre qu'une lettre d'intention avec cette vision d'une flamme ravivée. Cette « aventure reconstruite à partir de rien » veut recapturer la magie du jeu d'origine, mais il faudra donc repasser pour voir du concret.

Au moins, la licence est bien de retour et attractive. Prince of Persia: The Lost Crown est lui disponible chez Cdiscount à 29,99 €.