Prince of Persia: The Lost Crown, le contenu post-lancement détaillé et déjà une date pour la mise à jour Warrior's Path

L'excellent metroidvania Prince of Persia: The Lost Crown a visiblement été un succès inattendu pour Ubisoft, qui a annoncé le mois dernier que du contenu supplémentaire gratuit était en préparation. Ce sera finalement bien plus que ça, en témoigne la roadmap qui a été partagée ce mercredi et qui nous promet des ajouts tout au long de l'année 2024 ! Oui, les occasions de relancer le jeu vont être nombreuses, avec des expériences gratuites variées et ce à partir du mois du 20 mars, soit la semaine prochaine. Une extension payante est également en développement, reste à savoir s'il s'agira d'une nouvelle aventure passée l'épilogue ou venant s'insérer dans l'épopée du Mont Qaf.

Vous trouverez le détail des ajouts prévus ci-dessous :

20 mars 2024 Mise à jour Warrior's Path (gratuite) Mode Speedrun

Mode Permadeath

Nouvelles tenues pour Sargon (4) Printemps 2024 Mise à jour Boss Attack (gratuite) Boss Rush

Nouvelle tenue pour Sargon Été 2024 Mise à jour Divine Trials (gratuite) Nouveaux défis de combat, plateforme et puzzles

Nouvelles amulettes

Nouvelles tenues pour Sargon

Et bien plus... Plus tard en 2024 Nouvelle histoire en DLC

Si vous n'avez pas encore craqué, Prince of Persia: The Lost Crown est actuellement vendu 29,99 € sur Amazon et à la Fnac.

