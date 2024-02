Prince of Persia: The Lost Crown, une excellente nouvelle pour les fans

Ubisoft Montpellier a réussi un vrai tour de force avec Prince of Persia: The Lost Crown, un metroidvania qui remet enfin la franchise sur le devant de la scène. Un titre qui a reçu d'excellentes notes, les développeurs ont publié cette semaine une petite vidéo pour remercier les fans, mais également faire une belle annonce.

From our dev team to you, thank you truly. ???? pic.twitter.com/OUDWYSLXAk — Prince of Persia™: The Lost Crown (@princeofpersia) February 22, 2024

Mounir Radi, directeur du jeu, annonce avec son plus bel accent que Prince of Persia: The Lost Crown va avoir droit à une première mise à jour gratuite prochainement et, de manière plus globale, Ubisoft Montpellier va soutenir son jeu avec du contenu et des modes additionnels, toujours gratuits, dans les mois à venir. Si le studio ne donne pas de détails pour l'instant, Mounir Radi conseille aux joueurs de s'entraîner avec Artaban et de terminer le jeu dans le mode Immortel, le plus difficile, « ces compétences pourraient être très utiles » d'après le directeur du jeu.

Les fans de Prince of Persia: The Lost Crown vont sans doute avoir de nouveaux défis à relever avec cette première mise à jour gratuite, qui n'a pas encore de date de sortie. Vous pouvez retrouver le jeu à partir de 36,59 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

