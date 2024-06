Prince of Persia: The Lost Crown, une superbe nouvelle pour les joueurs PC !

Prince of Persia: The Lost Crown aura été la bonne surprise du début d'année 2024, Ubisoft Montpellier nous a proposé un excellent metroidvania qui a enfin remis le Prince de Perse sur le devant de la scène vidéoludique. Le titre a eu droit à une mise à jour surprise après l'Ubisoft Forward, mais d'autres nouveautés arrivent.

L'extension Mask of Darkness sortira dans le courant du mois de septembre prochain, mais avant cela, de nouveaux joueurs vont pouvoir découvrir le titre d'Ubisoft Montpellier. Le studio annonce que Prince of Persia: The Lost Crown sortira sur Steam le 8 août 2024. Le jeu est en effet jusque-là réservé à l'Epic Games Store et à l'Ubisoft Store, mais les joueurs ne jurant que par la plateforme de Valve pourront enfin découvrir Prince of Persia: The Lost Crown cet été. Bon, la page Steam précise qu'il faudra quand même un compte Ubisoft, comme d'habitude, mais surtout, le jeu utilisera Denuvo.

