PS5 : une DualSense collector Hogwarts Legacy annoncée, elle va faire des jaloux en France...

La sortie officielle de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard surviendra ce vendredi 10 février, mais il connait déjà un grand succès en accès anticipé. Warner Bros. Games a mis les petits plats dans les grands pour faire parler du jeu jusqu'au dernier moment, y compris dans le cadre de son partenariat avec PlayStation.

Une manette PS5 spéciale a en effet été concoctée pour les fans qui chercheraient à acheter un nouveau périphérique. La DualSense Wireless Controller – Hogwarts Legacy Limited Edition arbore un coloris noir Midnight Black avec quelques fioritures en place : des formes magiques sur les poignées et un dessin de Poudlard sur le pavé tactile.

L'accessoire vous intéresse ? Alors, si vous vous habitez en France ou dans un pays francophone, il va falloir ruser, car il n'est pour le moment prévu qu'au Royaume-Uni et aux États-Unis, et il est écrit sur le PlayStation Blog qu'il s'agira d'une édition limitée exclusive à ces deux pays. La vente se fera via PlayStation Direct demain, à 10h00 en Angleterre et 10h00 heure du Pacifique outre-Atlantique, et il n'est malheureusement pas possible de se faire livrer en dehors de ces territoires... Il est grand temps de renouer contact avec vos amis britanniques et étasuniens pour qu'ils réceptionnent votre commande.

