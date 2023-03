PS5 : une façade et une DualSense en éditions limitées LeBron James bientôt en vente

Le programme PlayStation Playmakers aura vite porté ses fruits. Sony Interactive Entertainment vient d'annoncer la première initiative soutenue par l'un de ses ambassadeurs, et elle risque fort de marquer les esprits : il s'agit en effet d'une façade et d'une manette PS5 en éditions limitées aux couleurs de LeBron James.

Le célèbre basketteur actuellement chez les Los Angeles Lakers a en effet collaboré avec SIE pour ajouter quelques motifs à une façade PlayStation 5 au revêtement noir. Nous y retrouverons quelques symboles rappelant la culture graffiti, dont des couronnes du King, et son leitmotiv Nothing is given, everything is earned. Nous pourrons aussi nous offrir une DualSense noire et elle aussi bariolée, avec le même genre d'éléments et des mentions comme Chosen One et I Promise.

« C’est toujours fou de penser qu’un enfant d’Akron qui a grandi en jouant à des jeux vidéo est en train de créer quelque chose comme ça. Concevoir une façade de console et une manette avec PlayStation qui donnent un clin d’œil à mes étudiants I Promise et d’où nous venons est une chose plutôt cool. J’espère que c’est quelque chose qui continuera d’inspirer tous ceux qui le touchent, et qu’ils auront un peu de plaisir à trouver un sens dans les moindres détails », déclare LeBron James.

Les prix n'ont pas encore été dévoilés, mais ils ne devraient pas être plus élevés que ceux des autres accessoires du genre. En revanche, le constructeur précise que les produits, vendus directement sur direct.playstation.com à partir de courant 2023, ne seront proposés que dans certaines régions : l'Amérique du Nord sera forcément concernée, mais il y a de quoi se poser des questions pour l'Europe, sachant que notre PlayStation Blog local n'a pas encore communiqué dessus...