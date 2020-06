PS5 : en noir, elle ressemblerait à ça

Cette semaine, Sony a enfin montré sa PlayStation 5. Comme la manette DualSense, la console est principalement blanche, ce qui change des traditionnelles machines du constructeur japonais, noires depuis la PS2. Pour l'instant, impossible de savoir si Sony proposera un autre coloris, mais Twinfinite a déjà imaginé à quoi cela pourrait ressembler :

Comme vous pouvez le voir sur ces montages, la PS5 est bien plus sobre en noir, ce qui pourrait plaire à de nombreux joueurs si Sony se décidait à la sortir dans cette couleur. Cependant, le look complètement futuriste de la machine est effacé, et le revêtement avec les logos des touches serait sans doute moins visible en noir.

Pour l'instant, la PlayStation 5 n'est attendue qu'en blanc, elle sera disponible en fin d'année 2020 à une date et un prix encore inconnu.

