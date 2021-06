PSVR Spotlight : voici 7 jeux à venir sur le casque de réalité virtuelle de PlayStation

Sony a présenté sept jeux PSVR dans le cadre du PSVR Spotlight. Quoi de neuf dans les parages ? Des expériences alléchantes pour les joueurs... Nous avons pu découvrir divers titres sur le blog officiel, à savoir Arashi: Castles of Sin, Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey, Wind & Leaves, After the Fall, Fracked, Wanderer et Sniper Elite VR.





Sony Interactive Entertainment a indiqué qu'aucune des annonces n'aura un impact immédiat sur le casque PSVR 2 de la PS5, qui est en cours de développement, mais n'arrivera pas avant 2022 (au plus tôt). Néanmoins, voici un récapitulatif de toutes les informations officielles dévoilées ces dernières heures, accompagnées de leurs bandes-annonces.

Arashi: Castles of Sin sera disponible sur PSVR cet été.

Le premier jeu présenté était Arashi: Castles of Sin, un jeu d'action furtive dans le Japon féodal. En tant que dernier survivant de la maison des shinobis Arashi, vous vous faufilez, poignardez et tirez dans les rangs des bandits envahisseurs avec l'aide de votre compagnon loup Haru. La bande-annonce met l'accent sur la furtivité plutôt que sur l'action, avec votre arc, votre arbalète et vos shurikens en vedette, mais vous avez un katana pour une bonne raison, et il y a clairement un certain degré de combat de mêlée.



Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey sera disponible sur PSVR, PS4 et PS5 cet été.

Puzzle Bobble 3D se présente exactement comme nous aurions pu l'imaginer : une adaptation en 3D et en VR (mais pas obligatoire) de la célèbre série de puzzles Puzzle Bobble. Grâce à la possibilité de travailler en trois dimensions, Vacation Odyssey a ajouté une nouvelle couche de profondeur à son gameplay classique de « match-three », avec des formes de puzzle bizarres allant des prismes aux hélices et nécessitant un éclatement plus précis des bulles.







Wind & Leaves sera disponible sur PSVR le mois prochain, le 27 juillet.

Dans Wind & Leaves, le jeu le plus tranquille présenté, vous incarnez un jardinier d'un autre monde, coincé dans un univers étranger relié par des arbres. En entretenant les forêts et en vous déplaçant entre elles, vous pouvez explorer une plus grande partie du monde et atteindre des avant-postes cachant d'anciennes connaissances qui débloquent de nouveaux pouvoirs botaniques. Comme il s'agit d'un jeu VR, le processus de reboisement est très pratique : vous devez creuser manuellement des parcelles, planter des fruits et accélérer le temps pour voir les arbres pousser. Vous pouvez récolter plus de fruits en grimpant aux arbres qui ont poussé, et vous devrez également sélectionner de nouveaux fruits adaptés aux différentes régions de la planète.







After the Fall est prévu pour cet été, sans date précise.

Changement de ton radical avec After the Fall, qui nous emmène dans un Los Angeles gelé post-apocalyptique et rempli de mutants zombies, appelés Snowbreed. Dans ce jeu de tir en coopération à quatre joueurs, vous et quelques copains (qui peuvent vous rejoindre depuis d'autres plateformes grâce au support multiplateforme complet) vous battez à travers des sites de confinement à la recherche de ressources précieuses. Le maniement des armes est physiquement simulé avec des commandes à la première personne, ce qui semble donner au combat une fluidité palpable tout en faisant appel à l'immersion de la réalité virtuelle.







Fracked est une exclusivité PSVR qui arrive cet été

Fracked est un FPS VR qui met l'accent sur la liberté de mouvement, le combat à couvert et l'exploration verticale grâce à des techniques impressionnantes d'escalade, de ski et de tyrolienne. Les déplacements se font entièrement à pied et sont dirigés par la manette PlayStation Move ; le directeur de la création Steve Watt, du développeur nDreams, a souligné qu'« il n'y a absolument pas de téléportation ici » et qu'il vous faudra donc vous déplacer avec précaution, mais rapidement, pour vous abriter. Les armes et les éléments de l'environnement sont également soumis à des interactions manuelles, de sorte que Fracked s'annonce comme une grande fusillade interactive.







Wanderer sera disponible sur PSVR et d'autres plateformes VR entre le milieu et la fin de l'année 2021.

Les boucles temporelles et les voyages dans le temps sont en train de devenir un thème pour les jeux vidéo en 2021 et Wanderer continuera sur cette lancée avec une aventure trippante qui juxtapose des ruines anciennes, des paysages urbains steampunk et les merveilles futuristes de 2061 dans un voyage pour sauver l'humanité. Vous pourrez visiter le laboratoire de Nicola Tesla, revenir à l'atterrissage sur la lune ou simplement vibrer dans les années 60, tout en maîtrisant des puzzles et des mini-jeux VR.







Sniper Elite VR sortira le 8 juillet sur tous les casques VR

Enfin, pour terminer le show, nous découvrons du gameplay inédit et la date de sortie du gros blockbuster VR, tiré de la franchise à succès Sniper Elite. Italie du Sud, 1943. Les forces fascistes occupent le territoire. En utilisant la furtivité, des armes authentiques et vos talents de tireur d'élite, combattez pour la Résistance italienne dans ce jeu de tir à la première personne exaltant. Le jeu prend place dans l'univers du quatrième opus de la franchise.







Si vous n'êtes pas encore équipé pour profiter de tous ces titres à venir, n'hésitez pas à vous procurer un casque PlayStation VR au tarif de 217,90 € chez notre partenaire Amazon.fr.