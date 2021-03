Rainbow Six Siege fête son 5e anniversaire avec une édition doubles vinyles en noir et blanc

Vous le savez, Rainbow Six Siege célèbre actuellement son cinquième anniversaire, le jeu d'Ubisoft cartonne toujours autant et le studio a présenté en grande pompe récemment le contenu à venir au cours de l'Année 6. Mais il avait encore quelques surprises en réserve, et il dévoile aujourd'hui des vinyles.

Eh oui, Rainbow Six Siege va avoir droit à sa bande originale en doubles vinyles, produite par Laced Records et distribuée par Just for Games en France. Les fans pourront ainsi s'offrir deux disques noir et blanc de 180 g, dans une pochette avec des illustrations inédites réalisées par la communauté de R6S. Côté musique, nous retrouverons pas moins de 29 pistes remastérisées avec le thème du jeu, celui du Six Invitational ou encore du Tournament of Champions, qui parleront aux fans. Des titres composés par Paul Haslinger, Ben Frost, Jon Opstad, Will Bates ou encore Danny Cocke, lorgnant du côté de l'Électronique et de l'Atmosphérique.

La bande originale de Rainbow Six Siege en doubles vinyles est déjà disponible en précommande à la Fnac, au prix de 44,99 €. Les disques sortiront officiellement le 4 juin prochain.

