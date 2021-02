Rainbow Six Siege : le cross-play et la progression partagée toujours d'actualité

En novembre 2019, Ubisoft affirmait vouloir du cross-play dans tous ses jeux de type PvP, et les joueurs de Rainbow Six Siege attendent cette fonctionnalité avec impatience pour jouer avec ou contre leurs amis sur d'autres plateformes, de même que la progression partagée. Mais pour l'instant, rien n'est encore fait.

Cependant, Ubisoft n'a pas abandonné ce projet, comme le rapporte PC Gamer. Le journal est allé à la rencontre du directeur du jeu Jean-Baptiste Halle lors d'un évènement organisé pour l'Opération Crimson Heist et lui a demandé où en était l'arrivée de ces fonctionnalités dans R6S :

Nous travaillons activement sur la progression partagée et le cross-play. Dans le milieu des consoles, je pense que ce serait bien que les joueurs sur PlayStation et Xbox puissent jouer ensemble.

Jean-Baptiste Halle rappelle que le cross-play permettra notamment de réduire le temps d'attente avant de lancer une partie, notamment dans certaines régions où des consoles sont plus populaires que d'autres. Il prend ainsi l'exemple de l'Asie, où les joueurs sur PlayStation sont bien plus nombreux que sur Xbox. Mais le directeur du jeu avoue qu'il a quelques réserves concernant le cross-play avec le PC, il reste « sceptique » et rajoute :

Je vois le pour, mais aussi le contre. Pour cette plateforme, il est encore trop tôt pour nous de communiquer sur ça.

Ubisoft semble donc se focaliser sur le cross-play entre les versions PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X | S, mais hésite encore à rajouter les ordinateurs dans l'équation. Il faut dire que Rainbow Six Siege ne propose pas de visée assistée sur consoles, et faire affronter des joueurs à la manette contre des joueurs au clavier et à la souris désavantagerait les premiers. PC Gamer rappelle qu'il est possible de jouer à la souris et clavier sur R6S sur consoles, mais pas nativement, Ubisoft pourrait donc modifier cela, mais les joueurs devraient alors investir dans du matériel supplémentaire pour rester compétitif, ce qui n'est pas non plus l'idéal.

Pour la progression partagée, ou cross-progression, ce sera plus simple, mais Ubisoft n'entre pas encore dans les détails. En toute logique, les joueurs ayant acheté un Agent sur une plateforme devraient pouvoir le retrouver sur une autre machine sans avoir à repasser à la caisse quand cette fonctionnalité sera introduite, mais comme pour le cross-play, il faudra patienter. Rainbow Six Siege est actuellement bradé à 14,99 € sur Amazon.