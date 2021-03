Ratchet & Clank : l'exclusivité PS4 de 2016 est gratuite sur le PlayStation Store, foncez !

Ça y est, nous sommes le 2 mars, et qu'est-ce que cela signifie ? Que l'opération Play at Home de PlayStation a débuté, et que nous allons partir sur 4 mois d'offres spéciales pour les joueurs PS4 et PS5. L'initiative nous permet comme prévu de récupérer gratuitement et définitivement Ratchet & Clank, l'exclusivité PlayStation 4 de 2016, sans condition ni besoin d'être abonné au PlayStation Plus, et ce jusqu'au 1er avril à 00h00.

Pour télécharger le jeu, rendez-vous directement sur votre console de salon, ou connectez-vous via le portail en ligne du PlayStation Store.

Rejoignez votre Lombax préféré et son acolyte robot dans un tout nouveau jeu bourré d'adrénaline qui revient sur les origines de l'histoire de l'intrépide duo. Que vous soyez un fan de longue date de Ratchet ou un nouveau venu, préparez-vous à découvrir une aventure inoubliable à travers la galaxie, avec la première aventure de nos héros entièrement ré-imaginée et recréée pour PS4.

Un gameplay classique amélioré pour la génération actuelle : suivez une histoire revisitée et approfondie et profitez de plus d'action, de nouveaux boss, d'un graphisme spectaculaire et du doublage interstellaire du film animé Ratchet & Clank de 2016.

Des graphismes incroyables : grâce à la puissance de la PS4, l'odyssée galactique du duo dynamique aura un rendu comparable à celui du film sur les écrans de cinéma.

Si l'opération séduction fonctionne sur vous et que vous avez une PlayStation 5, vous pouvez précommander sa suite, Ratchet & Clank: Rift Apart, pour 69,99 € sur Amazon.fr.

