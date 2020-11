Ratchet & Clank: Rift Apart sortira-t-il aussi sur PS4 ? Insomniac Games répond

Sony Interactive Entertainment ne s'en était pas vanté dès le départ, à la révélation des versions PS5, mais avait annoncé dans un second temps que Sackboy: A Big Adventure et Marvel's Spider-Man: Miles Morales sortiraient aussi sur PS4. Cela ne semble pour autant pas devenir une constante pour la première vague de jeux next-gen, Destruction AllStars et Demon's Souls ayant bien prévu de paraître seulement sur PS5, mais cela ouvre le doute (ou les espoirs, c'est selon) pour l'ensemble des productions PlayStation Studios.

It’s a PS5 exclusive — Insomniac Games (@insomniacgames) November 2, 2020

Alors la question se pose : Ratchet & Clank: Rift Apart, développé par Insomniac Games au même titre que le Marvel's Spider-Man: Miles Morales prévu en cross-gen, sortira-t-il aussi sur PS4 ? La réponse vient d'être donnée sur Twitter, et elle est claire : non, « c'est une exclusivité PS5 ». Les raisons derrière l'absence de version PlayStation 4 n'ont pas été exprimées, mais nous pouvons imaginer que le gameplay reposant sur des ouvertures de portail nous faisant quasi instantanément changer d'univers ne peut pleinement s'exprimer que sur next-gen.

Ratchet & Clank: Rift Apart est officiellement prévu pour « la fenêtre de lancement de la PS5 », laissant espérer une sortie dans les mois qui viennent. En attendant l'ouverture des précommandes, Marvel's Spider-Man: Miles Morales peut lui être acheté pour 79,99 € sur Amazon.fr.

