Ready or Not : le FPS tactique à la SWAT annoncé sur consoles, une période de sortie déjà dévoilée

Void Interactive a lancé en décembre 2021 l'Early Access de Ready or Not, un jeu de tir tactique à la première personne dans la lignée des SWAT de Sierra. Le titre est passé en version 1.0 deux ans plus tard, mais il est toujours exclusif aux PC, via Steam. Si vous n'avez qu'une console de salon à la maison, Void Interactive annonce une excellente nouvelle.

Les développeurs annoncent que Ready or Not sortira sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S dans le courant de l'été 2025. Le FPS sera également disponible sur de nouvelles plateformes PC, à savoir l'Epic Games Store et le Microsoft Store, les précommandes sont lancées sur consoles, permettant d'obtenir en bonus le lance-grenades M32A1, le pistolet MK-V et le fusil à pompe 590M. Si vous jouez sur PC, vous aurez ces armes gratuitement dans une future mise à jour.

En plus de cela, Void Interactive annonce qu'il sortira en même temps le DLC gratuit Stories form Los Sueños, rajoutant deux missions jouables en solo ou en coopération en ligne. Sur consoles, les joueurs pourront également opter pour une Édition Deluxe avec le jeu de base, les bonus de précommande et trois DLC premium (Home Invasion, Dark Waters et un troisième non annoncé). Si vous ne connaissez pas Ready or Not, voici une brève présentation :

Les effectifs du LSPD sont loin d'être suffisants pour répondre à la vague de criminalité qui s'abat sur la zone métropolitaine de Los Sueños, ce qui pourrait nuire au maintien de l'ordre dans la ville. En réponse aux menaces accrues pesant sur la population, les équipes d'élite des unités Special Weapons And Tactics (SWAT) ont été envoyées pour désamorcer des situations à risque : prises d'otage, alertes à la bombe, forcenés retranchés et autres activités criminelles.

En attendant la sortie cet été de Ready or Not sur PS5 et Xbox Series X|S