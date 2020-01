Red Dead Online : expérience bonus, retour d'un mode compétitif et plus encore avec le patch hebdomadaire

Pour la première fois depuis longtemps cette semaine, il n'y a pas de nouveaux vêtements à se mettre sous la main dans Red Dead Online avec la mise à jour hebdomadaire.

Ce n'est pas pour autant que vous n'aurez pas de quoi vous amuser, car il y a tout de même des bonus d'expérience à récolter pour les Rôles en complétant cinq évènements précis ou des activités, le retour du mode compétitif Dernier Survivant, ainsi que quelques avantages sur le prix d'objets en boutique et une baisse temporaire du tarif d'accession aux métiers.

EXPÉRIENCE BONUS DANS LES ÉVÈNEMENTS DE RÔLE DU MODE EXPLORATION

BONUS SPÉCIAUX POUR LES CHASSEURS DE PRIMES, MARCHANDS ET COLLECTIONNEURS

Les chasseurs de primes, marchands et collectionneurs qui exploreront l'Ouest sauvage cette semaine recevront un bonus de 25 % d'expérience pour leur personnage et pour leur rôle quand ils participeront à un évènement de rôle du mode exploration dans Red Dead Online. Ces évènements du mode exploration sont réservés aux joueurs qui ont atteint un rang spécifique dans les rôles correspondants. Sont inclus :

AU NOM DE LA LOI

Affrontez d'autres chasseurs de primes et gagnez des points en capturant des criminels recherchés, sachant que les criminels les plus dangereux rapportent plus de points. (2 à 8 joueurs, rang 4 de chasseur de primes requis)

CHASSE À L'HOMME

Les chasseurs de primes doivent coopérer pour appréhender des criminels recherchés sur une zone définie. Attention, cependant : certains sont protégés par des hommes de main armés jusqu'aux dents. (2 à 12 joueurs, rang 4 de chasseur de primes requis)

ROUTE COMMERCIALE

L'heure est venue pour les marchands de faire étalage de leurs talents de défenseur en repoussant les assauts de bandits sur un train de marchandises. (2 à 12 joueurs, rang 4 de marchand requis)

ŒUF DE CONDOR

Un œuf de condor, aussi rare que précieux, a été repéré dans la zone. Trouvez-le avant vos adversaires pour récolter la récompense. (2 à 12 joueurs, rang 4 de collectionneur requis)

RIEN NE SE PERD

Suite à un accident, de nombreuses marchandises se sont retrouvées disséminées dans la zone. Récupérez-en le plus possible, mais attention aux bandits qui n'hésiteront pas à prendre les armes pour défendre ce qu'ils auront trouvé. (2 à 12 joueurs, rang 4 de collectionneur requis)

EXPÉRIENCE BONUS POUR LES RÔLES - PARTICIPEZ À DES ACTIVITÉS DE RÔLES ET RÉCUPÉREZ DE L'EXPÉRIENCE DANS LA SECTION AVANTAGES

Que vous soyez un débutant dans les Carrières de l'Ouest ou que vous visiez le statut “Distingué”, il y a 2 000 points d'expérience bonus à récupérer pour chaque rôle.

Ainsi, si vous capturez une prime légendaire, vous gagnerez 2 000 points d'expérience pour chasseur de primes ; si vous effectuez une mission de vente de marchand, 2 000 points d'expérience de marchand vous attendent. Les collectionneurs qui parviennent à rassembler la collection hebdomadaire des objets du Rêve du chercheur d'or (le bracelet en or rose Ojeda, l'aigle d'or de 1797 et la montre gousset en or) et qui la vendent à Madame Nazar obtiendront, quant à eux, 2 000 points d'expérience de collectionneur. Enfin, en terminant une mission scénarisée du rôle distillateur clandestin, vous obtiendrez 2 000 points d'expérience.

Les points d'expérience bonus pour les rôles seront attribués sous forme de deux tranches de 1 000 points, via la section Offres et récompenses du menu pause de Red Dead Online.

SÉRIE EN VISÉE LIBRE À LA UNE : DERNIER SURVIVANT - MODE COMPÉTITIF DE LA SEMAINE

La gâchette vous démange ? Participez à la série en visée libre de la semaine, Dernier survivant, un affrontement général dans lequel, comme son nom l'indique, seul le dernier survivant remporte la partie. Disponible jusqu'au 20 janvier via la section Série élimination.

AVANTAGES EN COURS DANS RED DEAD ONLINE

Les avantages de la semaine dans Red Dead Online proposent pour tous les joueurs une réduction de 30 % sur le prix des fusils via les armureries ou le catalogue Wheeler, Rawson & Co., et les membres PlayStation Plus reçoivent une couleur gratuite pour la veste Leavitt.

Et pour ceux qui s'apprêtent à découvrir l'une des trois Carrières de l'Ouest originales, le prix de l'étal de boucher, de la licence de chasseur de primes et du sac de collectionneur a été réduit de 5 lingots d'or (le sac de collectionneur reste gratuit pour les joueurs qui associent leur compte Social Club et Twitch Prime, en plus de l'amélioration alambic en cuivre poli et de 10 % de réduction supplémentaire sur les fusils cette semaine, visitez Twitch Prime pour vous inscrire).