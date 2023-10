Red Dead Redemption : une mise à jour qui fait du bien sur PS5

En août dernier, Rockstar ressortait Red Dead Redemption sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Les PC et Xbox One en sont privés, il faut dire que les améliorations techniques sont assez pauvres et le titre est rétrocompatible sur ces plateformes. Et, bien évidemment, il est possible d'y jouer sur les consoles de salon modernes, Xbox Series X|S et PS5, toujours grâce à la rétrocompatibilité.

Sauf que, sur PlayStation 5, Red Dead Redemption tourne comme sur PS4 (et Switch) à 30 images par seconde. En 2023, c'est quand même un peu honteux, mais Rockstar vient de publier un patch 1.03 permettant enfin de jouer à Red Dead Redemption à 60 fps sur PS5, via la version PS4. Sur la précédente console de Sony, c'est toujours bloqué à 30 fps cependant...

Si jamais vous avez RDR sur PS5, il suffit de lancer le jeu et vous rendre dans les options d'affichage, une ligne concernant le framerate fait son apparition avec la mise à jour, pour profiter du jeu avec des cowboys en toute fluidité. Et si vous n'avez pas encore craqué, Red Dead Redemption est disponible en précommande à 49,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac, il arrivera pour rappel en version physique le 13 octobre prochain.