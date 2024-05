Redfall : une mise à jour d'adieu pour le jeu d'Arkane, mais avec de beaux ajouts

Arkane Austin n'aura développé que deux jeux. Prey, un FPS/RPG immersive sim en solo plutôt sympathique, puis plus récemment Redfall, un jeu de tir coopératif avec des vampires. Ce dernier aura été un véritable échec, Microsoft a pris la douloureuse décision de fermer Arkane Austin.

Avant de vider ses locaux, le studio a quand même publié une ultime mise à jour pour Redfall, afin de laisser vivre le jeu dans son coin. Eh oui, un mode hors-ligne vient d'être rajouté, mais ce n'est pas la seule nouveauté de cette mise à jour 4. Voici ce qu'annoncent les développeurs :

Un message d'Arkane Austin :

Nous sommes heureux de vous offrir la mise à jour 4 de Redfall.*

Nous tenons à exprimer notre gratitude aux millions de joueurs qui nous ont rejoints. De notre part à tous chez Arkane Austin, merci d'avoir joué à nos jeux et d'avoir tant aimé nos univers. Ce fut un honneur de vous proposer ces expériences.

— Arkane Austin

VERSION 1.451.3.0 ET TAILLE DES FICHIERS

PC (Steam) : 20.20 GB

PC (Microsoft Store) : 22.87 GB

XBOX : 19.94 GB



RÉVISION COMPLÈTE DES QUARTIERS ET INTRODUCTION DU STATUT SOCIAL

Avec la sortie de la mise à jour 4, débloquer un nouveau refuge, accomplir des missions de refuge, sauver des civils ou tuer un lieutenant contribuera à remplir une nouvelle jauge de réputation baptisée « statut social ». Au fur et à mesure que vous aiderez les habitants de Redfall à libérer leur ville du joug des dieux vampires, vous pourrez utiliser vos crédits pour débloquer de nouvelles récompenses dans l'arbre de compétences des refuges.

Il existe six rangs de statut social permettant d'obtenir 39 récompenses uniques agissant comme des bonus permanents. Plus vous progresserez dans l'arbre de compétences, plus les éléments débloqués auront d'impact sur votre partie. Pour vous donner une idée des améliorations qui vous attendent, regardons quelques-uns de ces bonus provenant des six rangs de statut social.

Rang 1 :

L'apparence, ça compte : les objets cosmétiques à proximité de votre emplacement apparaissent sur votre carte et votre boussole.

: les objets cosmétiques à proximité de votre emplacement apparaissent sur votre carte et votre boussole. En 2 temps 3 mouvements : le temps de piratage des tourelles et des câbles piégés est réduit de 50%.

Rang 2 :

La suite de l'histoire : les verrous du caveau à proximité de votre emplacement apparaissent sur votre carte et votre boussole.

: les verrous du caveau à proximité de votre emplacement apparaissent sur votre carte et votre boussole. Largage de munitions : les ennemis humains lâchent plus de munitions à leur mort.

Rang 3 :

Prise de terre : les éclairs du Cataclysme vous infligent 50% de dégâts en moins.

: les éclairs du Cataclysme vous infligent 50% de dégâts en moins. Doctrine défensive : les défenses des refuges sécurisés possèdent désormais des tourelles alliées.

Rang 4 :

Bijoux de famille : les Harponneuses, Suaires et Saigneurs lâchent de meilleures récompenses à leur mort.

: les Harponneuses, Suaires et Saigneurs lâchent de meilleures récompenses à leur mort. Homéopathie : vous avez 40% de chance de ne pas consommer un matériel de soin en l'utilisant.

Rang 5 :

Boule de cristal : chaque orbe de résidu psychique que vous récupérez a 40% de chances de contenir davantage de résidu psychique.

: chaque orbe de résidu psychique que vous récupérez a 40% de chances de contenir davantage de résidu psychique. Rira bien qui rira le dernier : une fois détruites, les tourelles alliées électrocutent tous les ennemis à moins de 20 mètres. Sans effet sur les ennemis immunisés à l'électricité.

Rang 6 :

Toujours plus : les objets épiques apparaissent beaucoup plus fréquemment dans les butins.

: les objets épiques apparaissent beaucoup plus fréquemment dans les butins. Plan de secours : active un dispositif de dissimulation de Bellwether pendant 10 secondes lorsque vous atteignez un niveau de santé critique. Attaquer met fin à l'effet. Ne peut se produire qu'une fois toutes les 10 minutes.

Toutes les améliorations de l'arbre de compétences du statut social forment un mélange d'améliorations de la qualité de vie et d'avantages de gameplay. Quelques-uns de ces éléments aideront même les collectionneurs dans leur chasse aux cosmétiques et verrous du caveau.

RÉVISION COMPLÈTE DES NIDS D'ANCIEN

Avec la mise à jour 4 vont également arriver les nids d'Ancien. Ces nouveaux nids centrés sur les boss vous permettront d'éliminer des vampires spéciaux dangereusement modifiés afin de libérer Redfall de leur influence.

Les portails menant aux nids d'Ancien apparaîtront dans Redfall comme ceux des nids plus classiques, mais ces nouveaux espaces psychiques se distinguent grâce à la lueur violette qui émane des zones sous leur influence.

Une fois que vous avez accepté le défi et pénétré dans le nid, votre objectif est de trouver le boss vampire enseveli profondément et de l'éliminer, de libérer le cœur à l'intérieur, d'embarquer vos récompenses et de vous enfuir.

Après avoir nettoyé un nid d'Ancien, vous (et vos coéquipiers) aurez droit à un bonus temporaire appelé « fragment de cœur ». La durée d'un fragment de cœur dépend de la difficulté de la campagne : plus la difficulté est élevée, plus le bonus durera longtemps.

Voici quelques exemples de fragments de cœur dont vous pourrez bénéficier après avoir terminé un nid d'Ancien :

Synthèse de munitions : les armes rengainées régénèrent leurs munitions et se rechargent lorsque vous ne les utilisez pas.

: les armes rengainées régénèrent leurs munitions et se rechargent lorsque vous ne les utilisez pas. Thérapie aux UV : un joueur regagne de la santé quand il est touché par des UV.

: un joueur regagne de la santé quand il est touché par des UV. Lumière dans les ténèbres : l'aura qui s'étend autour des nids affaiblit les vampires à l'intérieur au lieu de les renforcer.

Un changement majeur va également être apporté à tous les nids avec cette mise à jour. En effet, si vous n'arrivez pas à fuir un nid pendant sa phase de déstabilisation, vous n'obtiendrez désormais plus le vestige majeur. Tout le butin que vous aurez amassé sera vôtre, mais le vestige majeur n'est désormais octroyé que si vous parvenez à fuir le nid en cours de désintégration.

QUALITÉ DE VIE

MODE HORS-LIGNE

Avec la sortie de la mise à jour 4, vous aurez la possibilité de jouer à Redfall tout en étant déconnecté d'Internet. Vous pourrez également continuer à jouer même si vous êtes déconnecté d'Internet pendant une partie solo. Si vous jouez en coop, l'hôte sera placé dans une session hors-ligne solo.

PAUSE DANS LES PARTIES SOLO

Une autre nouvelle fonctionnalité que nous sommes ravis de vous présenter est la pause en mode solo. Désormais, si vous avez besoin de temps pour ajuster votre équipement ou simplement besoin d'arrêter de jouer une minute, le monde de Redfall vous attendra.

POUR FINIR

Cet article ne couvre que les ajouts majeurs qui vont débarquer dans Redfall, mais ce n'est pas tout. Cette mise à jour ajoute également une nouvelle arme inégalée, de nouvelles rencontres ennemies dans Redfall Centre, des améliorations à l'IA et à la difficulté du mode Histoire.

*Il n'y aura pas de notes de mise à jour associée à cette version. Merci de votre compréhension.