Resident Evil 4 : le remake confirmé avec un teaser, du contenu PSVR 2 déjà prévu

Les rumeurs avaient déjà dévoilé son existence depuis des mois, mais Sony l'a officialisé lors de son State of Play : Resident Evil 4 va avoir droit son remake ! Le jeu d'action et d'horreur de Capcom sera de retour en début d'année prochaine dans une nouvelle version développée à l'aide du RE Engine, et il nous en met déjà plein la vue avec une bande-annonce :

Il faut pour le moment se contenter de cette courte vidéo, mais nous pouvons déjà admirer des graphismes à la hauteur des consoles modernes, sans trop changer l'expérience du gameplay, avec des plans et séquences bien connus des fans. Capcom rajoute d'ailleurs sur le blog PlayStation :

Salut à tous les fans de PlayStation ! Nous sommes heureux de pouvoir enfin vous parler de Resident Evil 4 ! Resident Evil 4 est un remake du classique de 2005. À sa sortie, Resident Evil 4 a révolutionné la franchise Resident Evil grâce à son gameplay innovant mêlant action, tir et gestion des ressources, et est rapidement devenu une référence pour les opus qui ont suivi. Cette fois, nous développons le jeu dans l’optique de proposer un niveau de qualité exceptionnel à la hauteur de ce que l’on peut attendre d’un survival horror en 2023, tout en préservant l’essence du jeu original. Nous voulons que les fans de la série retrouvent ce qui a fait le succès du jeu, tout en insufflant à ce dernier des éléments nouveaux et rafraîchissants. Une volonté qui passe par la réécriture de l’histoire en conservant sa trame principale, la modernisation des graphismes et la mise à jour des commandes pour s’adapter aux standards actuels. Précédemment… Six années se sont écoulées depuis la catastrophe de Racoon City. Leon S. Kennedy, qui a survécu à l’incident, travaille désormais en tant qu’agent spécial au service du président des États-Unis. Sa longue expérience lui a valu d’être envoyé en mission pour retrouver et sauver la fille du président qui a été enlevée. Son enquête le conduit jusqu’à un village d’Europe isolé dont les habitants semblent cacher un effroyable secret. L’histoire commence alors que la mission de sauvetage vire à l’horreur et que la survie devient une lutte de tous les instants. Naviguez entre la vie et la mort, la terreur et la catharsis dans Resident Evil 4, le tout dernier survival horror dont la sortie est prévue le 24 mars 2023.

La date de sortie Resident Evil 4 est fixée au 24 mars 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, et dernière surprise : du contenu pour le PS VR2 est déjà en développement !