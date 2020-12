Returnal : la date de sortie de l'exclusivité PS5 en fuite avant les Game Awards

Les Game Awards 2020 n'auraient pas été une vraie conférence sans leur lot de fuites. Il n'y en a pas eu tant que ça, mais une annonce de PlayStation Studios vient tout de même d'être révélée avant l'heure, encore une fois par le biais d'un revendeur qui a mis en ligne une page produit trop tôt.

C'est Best Buy qui a commis la boulette, en lançant les précommandes pour Returnal, l'exclusivité PS5 signée Housemarque. Jaquette à l'appui, nous apprenons que sa date de sortie est calée au 19 mars 2021, remplissant donc déjà un peu le calendrier de Sony Interactive Entertainment pour l'année prochaine.

Le titre nous invitera pour rappel à suivre Selene, une astronaute enfermée dans une boucle temporelle, qui doit se battre pour sa survie sur une planète sur laquelle elle vient de s'échouer. Le mélange de shooter et de rogue-like nous donnera accès à toujours plus d'objets et de stratégies à chaque fois que nous renaîtrons dans cet étrange enfer. La PlayStation 5 n'est à cette heure pas disponible faute de stock, au contraire de ses jeux et accessoires.

