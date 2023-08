RIDE 5 plus réaliste que jamais, c'est l'heure du départ

Le planning de Milestone est réglé comme une horloge suisse, mais le studio est pourtant italien. Quoi qu'il en soit, le développeur lance aujourd'hui RIDE 5, un nouveau jeu de course à motos avec de nombreuses améliorations par rapport aux précédents, et c'est l'heure de la bande-annonce de lancement :

Milestone en profite pour revenir en détails sur les améliorations et nouveautés que les joueurs vont découvrir dans RIDE 5 :

Vivez votre propre aventure à moto grâce au nouveau mode carrière :

Avec RIDE 5, l'ensemble des joueurs vont pouvoir profiter de l'expérience de jeu la plus exhaustive depuis la création de la franchise : un mode carrière inédit qui, pour la première fois, inclut un narrateur présentant plus de 200 évènements jouables, allant des championnats aux courses mais aussi aux contre la montre, ainsi que 10 rivaux, permettant l'ajout d'une dimension compétitive au mode de jeu. Les évènements du mode carrière se découpent en deux axes, offrant une progression principale et une série de défis secondaires pour des courses à haut risque et à haute récompense. Concernant les rivaux, ces formidables opposants sont les meilleurs pilotes du monde, chacun possédant sa propre personnalité, histoire et apparence. Leur parcours s'entrecroisera de manière déterminante avec la progression des joueurs. Il sera essentiel de les vaincre pour pouvoir atteindre le haut du classement, le nouveau système suivant les performances des joueurs dans leur ascension vers le titre de meilleur pilote du monde. Dans le mode carrière, les efforts des joueurs se reflèteront également dans l'évolution de leur quartier général, qui se développera afin de pouvoir accueillir de plus en plus de techniciens et d'ingénieurs en fonction de leur classement mondial.

Ancré dans la culture moto, RIDE 5 propose également des courses « Endurances » qui profitent de sauvegardes en jeu et des fonctionnalités de rembobinage afin d'octroyer plus de contrôles et de flexibilité lors des sessions de jeu. Une fonctionnalité essentielle pour les évènements, pouvant durer de 20 minutes jusqu'à 24 heures.

Une technologie qui permet l'expérience d'une réelle conduite :

Avec une série d'avancées technologiques, RIDE 5 exploite au maximum le potentiel de la dernière génération de consoles et des configurations des meilleurs PC, assurant ainsi de proposer un niveau de réalisme époustouflant, jamais atteint par le passé. L'avancée la plus notable est celle du tout nouveau système de ciel, qui recrée avec précision le cycle jour-nuit.

Le système inclut une technologie 3D volumétrique des nuages peuplant l'horizon, qui changent de forme et interagissent avec l'éclairage en fonction de leur densité, créant des panoramas à couper le souffle. Également, le tout nouveau système de météo dynamique calcule en temps réel la température du circuit et de l'air afin de générer des changements climatiques réalistes pendant les courses, ajoutant une toute nouvelle dimension stratégique à anticiper.

En plus de proposer une vision la plus fidèle de la réalité, RIDE 5 a également fait l'objet d'améliorations au niveau de la physique des motos : le jeu inclut désormais la détérioration physique et graphique des pneus, une nouvelle interaction entre le coureur et son véhicule, ainsi qu'une mise à jour du système de suspension. Ces améliorations sont le témoin de la volonté de Milestone d'atteindre le meilleur niveau de réalisme jamais proposé dans la série. La configuration de la moto sera aussi déterminante que dans la réalité, permettant non seulement une totale immersion dans l'expérience de conduite et permet également au pilote de connecter avec le véhicule choisi. Pour répondre aux différents styles de conduites, RIDE 5 offre aux joueurs la possibilité d'adapter l'ensemble des réglages aux préférences individuelles de chacun.

Une expérience multijoueur améliorée :

RIDE 5 propose également un mode de jeu et des fonctionnalités multijoueur améliorés. En ligne, il sera possible de joindre des sessions cross-play sur consoles (PlayStation 5 vs Xbox Series X|S) et sur PC (Steam vs Epic Games Store), poussant les joueurs à obtenir le meilleur classement mondial. En réponse aux attentes de la communauté, le jeu va également réintroduire le mode écran-partagé, permettant aux joueurs la possibilité d'affronter leurs amis, directement depuis leur canapé.

Exprimez votre passion pour la moto :

Pensé pour durer, RIDE 5 intègre également un mode de création de course, hautement personnalisable offrant aux joueurs un divertissement sans limite. Ils vont pouvoir personnaliser chaque aspect de leur courses et de leur championnat, comme le système de score, les règles, mais aussi les catégories de motos qui seront autorisées dans la compétition. L'IA des adversaires est également personnalisable et permet aux joueurs de choisir la moto, les tenues, ainsi que les adversaires qu'ils souhaitent affronter.

Avec RIDE 5, les joueurs peuvent exprimer leur créativité grâce aux éditeurs pour personnaliser les motos, les tenues et les casques. Ils pourront partager leurs créations en ligne sur différentes plateformes, pour que tout le monde puisse profiter des plus belles idées.