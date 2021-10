Riders Republic : la quasi-intégralité du titre jouable gratuitement sur PC pendant 24h à partir de demain

Si vous aviez manqué la bêta de Riders Republic cet été, Ubisoft va vous donner une nouvelle chance d'essayer le jeu de sports extrêmes avant sa sortie. Il organise demain un PC Play Day donnant accès à la quasi-intégralité de l'expérience pendant 24 heures, malheureusement uniquement sur PC donc.

Cet essai en avant-première sera à parcourir du mardi 12 octobre à 9h00 au mercredi 12 octobre à la même heure, et donnera accès aux 5 carrières en solo et en PvP, mais aussi aux différents modes multijoueurs :

: les joueurs pourront participer à des matchs en 6v6 et tenter de réaliser autant de tricks que possible sur les différents modules pour gagner des points. L'équipe avec le score le plus élevé remportera le match. Le mode Free-for-All : grâce à ce mode de jeu, les joueurs pourront défier jusqu'à 11 adversaires grâce à une playlist d'évènements passionnants.

Le tutoriel d'introduction sera cependant désactivé durant cette période, soi-disant pour « que les joueurs puissent rejoindre directement les plus beaux parcs nationaux américains et tenter leurs meilleurs tricks ». Riders Republic peut d'ailleurs déjà être prétéléchargé via Ubisoft Connect pour être jouable demain, et le logiciel pourra être conservé jusqu'à la sortie du 26 octobre pour que vous lanciez votre partie dès le jour J. Les adeptes du format physique peuvent eux se tourner vers Amazon.fr, où le titre est disponible à partir de 56,99 €.

