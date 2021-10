Riders Republic : un trailer live-action extrême et une Semaine d'essai avec des bonus à débloquer avant la sortie

Ubisoft a visiblement toute confiance en les qualités de Riders Republic, mais aimerait qu'un maximum de joueurs l'approche avant son lancement pour être du même avis. Après une bêta et une journée d'accès au jeu complet sur PC, il prévoit désormais une Semaine d'essai, toujours sur ordinateur personnel.

Les joueurs peuvent ainsi télécharger un logiciel de 23 Go pour tester le jeu de sports extrêmes pendant 4 heures entre le 21 octobre à 9h00 et le 27 octobre à la même heure. La progression pourra être conservée dans la version commerciale, et vous êtes pendant cette semaine invités à participer au Mad Challenge pour finir dans le top 10 de n'importe quel Mass Race afin de débloquer des récompenses de la trempe d'un vélo Canyon spécial ou même des Éditions Or du titre.

Et pour marquer la sortie imminente, un trailer live-action en compagnie du cycliste autrichien et adepte de Street Trials, Fabio Wibmer, a été diffusé. Nous sommes donc bien dans la dernière ligne droite avant le lancement de Riders Republic ce 28 octobre sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Stadia : vous pouvez précommander votre exemplaire pour 56,99 € sur Amazon.fr.

