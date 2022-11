Risen : le RPG de 2009 annoncé sur PS4, Xbox One et Switch

Après la trilogie Gothic et avant Elex, Piranha Bytes a sorti Risen, un jeu de rôle et d'aventure. C'était en 2009 sur PC et Xbox 360, deux autres opus ont vu le jour par la suite, mais le développeur allemand et l'éditeur THQ Nordic ont décidé de donner une seconde vie à ce Risen.

Risen sera donc de retour en début d'année prochaine sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, sa date de sortie est déjà fixée au 24 janvier 2023. Le titre bénéficiera d'une version physique sur PS4 et Switch en Amérique du Nord, uniquement chez GameStop. Du côté des améliorations, les développeurs annoncent une interface utilisateur retravaillée ainsi que des commandes adaptées aux manettes. Cette dernière nouveauté sera rajoutée sur PC via une mise à jour gratuite. Sinon, le contenu restera le même, voici une petite présentation de Risen :

L'île de Faranga a besoin d'un héros. C'est vous !

Plongez dans un monde fantastique où toutes les actions ont des conséquences. Dans le monde de Risen partez à la recherche de fabuleux trésors et combattez des monstres. Apprenez à devenir un mage et à manier l'épée. Nombreuses quêtes et créatures à combattre.

Plus de 60 heures de jeu dans un monde ouvert.

Participez au destin de l'île avec vos actions.

Vous pouvez découvrir la première bande-annonce du portage de Risen ci-dessus, ainsi que des images sur la seconde page. Vous pouvez également retrouver le jeu original à 8,99 € sur Gamesplanet.