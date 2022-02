Road 96 annoncé sur PlayStation et Xbox avec des versions physiques

DigixArt, studio basé à Montpellier, s'est déjà fait une belle réputation avec Soldats Inconnus : Mémoire de la Grande Guerre et 11-11 Memories Retold. Et il a voulu innover encore une fois en sortant l'année dernière Road 96, un jeu d'aventure façon road trip dans un univers dystopique.

Le titre est déjà disponible sur PC et Nintendo Switch, mais les joueurs sur consoles de salon vont eux aussi pouvoir découvrir le jeu prochainement. Ravenscourt et DigixArt viennent en effet d'annoncer que Road 96 est attendu sur PS4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S en avril prochain. La date de sortie précise sur le PlayStation Store et le Microsoft Store n'est pas lâchée par les studios, mais Just for Games arrive à la rescousse et annonce que Road 96 aura droit à son édition physique sur les PlayStation et Xbox, à partir du 15 avril 2022. Yoan Fanise, PDG et directeur créatif chez DigixArt, commente l'arrivée de son jeu sur de nouvelles plateformes :

C'est vraiment excitant de se dire que les joueurs consoles pourront bientôt partir en quête de liberté, découvrant ainsi cette aventure riche en émotions. Road 96, qui puise son inspiration dans les films de road trip des années 90, est parfait pour cette génération de consoles et ses joueurs. Asseyez-vous et préparez-vous pour un road trip unique.

Vous pouvez retrouver une nouvelle bande-annonce de Road 96 ci-dessus, et acheter le jeu en Hitchhiker Bundle à 23,99 € chez Gamesplanet.