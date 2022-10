Rocket League : 4 films d'horreur cultes, Muse et des modes limités à l'honneur pour l'évènement Haunted Hallows 2022

Actuellement en pleine Saison 8, Rocket League va comme chaque année proposer un évènement spécial pour Halloween, Haunted Hallows 2022. Batman et ses Batmobile étaient à l'honneur l'année dernière, mais cette fois, Psyonix va mettre l'accent sur des licences cinématographiques horrifiques cultes, en nous invitant à débloquer ou acheter des objets cosmétiques ou des hymnes en lien avec Leatherface de Texas Chainsaw Massacre, Jigsaw de Saw, Chucky de Jeu d'enfant et Sam de Trick 'r Treat. En bonus, vous pouvez aussi acheter le titre You Make Me Feel Like It's Halloween de Muse pour en faire votre hymne de joueur, lui qui habille la bande-annonce de l'évènement qui durera du 19 octobre au 1er novembre.

Pour obtenir une partie de ces éléments, il faudra collecter des Citrouilles Dorées dans les modes limités Cube Effrayant et Guidage Thermique dans l'arène Farmstead (Effrayant), détaillés ci-dessous.

QUELQUE CHOSE DE LOUCHE SE TRAME DANS L'ARÈNE FARMSTEAD… Malgré les mises en garde répétées des locaux quant aux démos après la tombée de la nuit, un groupe d'adolescents insouciants a libéré une horrible menace qui sommeillait dans les profondeurs. À présent, les méchants de plusieurs franchises classiques du genre horrifique sortent de terre, et les joueurs suffisamment courageux pour survivre à leurs défis peuvent gagner de terrifiantes récompenses. Jouez à Cube effrayant et à Guidage Thermique dans un lieu maudit, l'arène Farmstead (Effrayant), pour déverrouiller des Citrouilles dorées et des récompenses de défi Haunted Hallows. Vous cherchez une bande-son qui donne des frissons ? Les redoutables hymnes de joueur Méchants d'horreur vous attendent dans la boutique d'objets. Tremblez ! Vos pires cauchemars prendront vie du 19 octobre au 1er novembre. SOUVENIRS EFFRAYANTS Pendant toute la durée de Haunted Hallows, les joueurs peuvent terminer des défis Haunted Hallows pour déverrouiller des récompenses inspirées par des films d'horreur légendaires. Les grands fans du genre horrifique s'arracheront sans doute les roues Jigsaw Blade et les roues Sam's Treat, tandis que ceux qui voient plutôt Halloween comme une occasion de rire un peu opteront plutôt pour l'accessoire Snazzy Skull. Tu veux jouer avec moi ? Les roues Chucky's Good Guys seront vos amies pour la vie ! Nous devons juste nous pencher sur quelques petits « soucis techniques » qui font que les roues « prennent vie » et se mettent à « pourchasser les joueurs ». Confectionné à partir d'un type de cuir très spécial, le sticker Masque de Leatherface vous fera hurler... de joie. Par contre, ne nous demandez pas où nous l'avons trouvé. On va jouer à un jeu... Le sticker Billy The Puppet vous fera mourir de rire de la ligne de départ jusqu'au cercle des vainqueurs. Mais attention, ne laissez pas votre égo prendre le dessus. PAS DE SORTS, JUSTE DES BONBONS La règle numéro un, selon Sam ? TOUJOURS donner des bonbons aux enfants qui viennent en réclamer à votre porte. Pour célébrer l'esprit d'Halloween, les joueurs peuvent gagner des Citrouilles dorées pour déverrouiller des objets des séries Vitesse, Triomphe et Auriga. Les Citrouilles dorées fonctionnent comme les récompenses dorées précédentes : vous pouvez obtenir des Citrouilles dorées en terminant le défi jusqu'à cinq fois, puis les ouvrir dans votre inventaire pour déverrouiller des objets ! La plupart des gens n'ont aucune reconnaissance d'être en vie. Mais pas toi. Plus maintenant. Après tout, les joueurs peuvent désormais récupérer gratuitement le titre de joueur Sole Survivor dans la boutique d'objets !

RENDEZ-VOUS À LA BOUTIQUE D'OBJETS Rien de tel qu'un bon son bien effrayant pour mettre l'ambiance. Cette saison, faites peur à tout le monde grâce aux hymnes de joueur Méchants d'horreur, qui sortent tout droit de certaines des franchises les plus célèbres du genre horrifique. Besoin de quelque chose d'un peu tape-à-l'œil pour sortir du lot ? L'explosion de but Billy The Puppet sera elle aussi disponible pour 800 crédits ! Ces objets seront disponibles dans la boutique d'objets pendant toute la durée de Haunted Hallows. HYMNES DE JOUEUR MÉCHANTS D'HORREUR (300 CRÉDITS CHACUN) Hymne de joueur Chucky's Laugh.

Hymne de joueur Halloween.

Hymne de joueur Hello Zepp.

Hymne de joueur Leatherface's Chainsaw.

Hymne de joueur Trick or Treat.

Hymne de joueur You Make Me Feel Like It's Halloween, par Muse. MTL CUBE EFFRAYANT Les règles sont simples. Comme pour tous les bons jeux. Dans Cube effrayant, Halloween s'invite dans l'arène Farmstead (Effrayant) sous la forme d'un cube-citrouille dynamique. Entre la vitesse augmentée du ballon et ses bonds aléatoires, vous devrez canaliser toute la puissance d'Halloween pour venir à bout de cette citrouille ! Cube effrayant sera disponible du 19 au 26 octobre. MTL GUIDAGE THERMIQUE Avis à tous les morts-vivants : c'est l'heure d'une partie de Guidage Thermique à couper le souffle ! Comme un zombie attiré par une bonne cervelle, le ballon s'élancera à toute vitesse vers le but adverse dès que vous le toucherez... Préparez-vous à des envolées qui donnent la chair de poule et à des ratés terrifiants ! Guidage Thermique sera disponible dans l'arène Farmstead (Effrayant) du 26 octobre au 1er novembre. La distribution de bonbons approche ! Haunted Hallows revient d'entre les morts du 19 octobre au 1er novembre.

Si vous ne l'avez pas vu, Trick 'r Treat est disponible en location pour 3,99 € chez Amazon Prime Video.