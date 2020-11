Rogue Company : le free-to-play jouable au lancement des Xbox Series X et S, le Fixer présenté en vidéo

Hi-Rez Studios, déjà bien connu pour Tribes: Ascend, SMITE et Paladins, a lancé cette année un nouveau titre free-to-play, Rogue Company, un jeu de tir à la troisième personne déjà jouable en bêta ouverte sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, qui va évidemment s'inviter sur les prochaines consoles de Microsoft.

Les joueurs n'auront pas à attendre, Rogue Company sera jouable sur Xbox Series X et S dès le lancement des consoles le 10 novembre prochain, avec de la 4K native à 120 fps sur Xbox Series X et du 1440p à 120 images par secondes sur Xbox Series S. Les joueurs ne devraient pas avoir de mal à trouver de partie, car il y aura du cross-play avec les PC, PS4, Xbox One et Switch.

Hi-Rez Studios profite également de cette annonce pour introduire un nouveau personnage jouable, le Fixer, présenté dans une bande-annonce à découvrir ci-dessus et déjà disponible dans Rogue Company. Cette mise à jour introduit également les parties classées, en bêta, l'intégralité du changelog est à retrouver sur le site officiel du jeu. Vous pouvez acheter une manette Xbox Series Shock Blue à 59,99 € sur Amazon.fr.