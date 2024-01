RTX Remix : l'outil de modding révolutionnaire de NVIDIA entre en bêta ouverte

Depuis quelques années, le ray-tracing est omniprésent dans les jeux vidéo AAA, la technologie permet d'améliorer la gestion de la lumière et donc proposer des graphismes toujours plus réalistes. En plus des nouveaux jeux qui bénéficient de cette technologie, certains vieux titres ont aussi droit à un petit coup de lifting.

Jusqu'ici, rares sont les anciens jeux à profiter de cette technologie, mais tout va changer avec NVIDIA RTX Remix, un outil pour les moddeurs qui entre cette semaine en bêta ouverte. N'importe qui peut donc remastériser de vieux titres et les moderniser avec le RTX, le DLSS et Reflex, les principales technologies de NVIDIA. Le constructeur de cartes graphiques nous explique tout ça :

RTX Remix change le jeu du modding Avec NVIDIA RTX Remix, NVIDIA permet aux moddeurs de remasteriser leurs jeux classiques préférés avec un ray tracing complet (également connu sous le nom de path tracing), NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, des ressources modernes de rendu basé sur la physique (PBR) et des outils de texture IA génératifs. NVIDIA RTX Remix, basé sur NVIDIA Omniverse, est une plate-forme de bout en bout pour remasteriser les jeux DirectX 8 et 9 avec des pipelines de fonctions fixes. Les derniers jeux compatibles sont disponibles sur la liste de compatibilité de la communauté sur ModDB. Des informations techniques sur la compatibilité peuvent être trouvées dans notre documentation Remix. Remix se compose de deux éléments : une application pour créer des lumières et ajouter des éléments remastérisés dans une scène de jeu, et un runtime pour capturer des scènes de jeux classiques, et injecter les éléments remastérisés dans le jeu lors de la lecture. Dès maintenant, tous les moddeurs peuvent télécharger gratuitement la nouvelle bêta ouverte de NVIDIA RTX Remix à partir de cet emplacement pour expérimenter, créer et laisser des commentaires afin d'améliorer l'expérience au fur et à mesure qu'elle se rapproche de la sortie de la version complète. Un « guide de démarrage détaillé » est également disponible sur GeForce.com.

NVIDIA précise que RTX Remix a déjà permis le développement de jeux remastérisés comme Portal with RTX, Orbifold Studios planche actuellement sur Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project, espérons tout de même que d'autres jeux en dehors de la bibliothèque de Valve aient droit au même traitement. Vous pouvez retrouver les cartes graphiques GeForce RTX de NVIDIA sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.