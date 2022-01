Rugby 22 : premier trailer de gameplay classique et point sur le contenu avant la sortie

Les jeux de rugby ont encore du mal à se faire une place dans le paysage vidéoludique, mais Eko Software et Nacon continuent à pousser la discipline avec Rugby 22. Cet épisode offrira des contrôles et une intelligence artificielle améliorés, des possibilités tactiques accrues, un mode de difficulté plus poussé pour les joueurs investis, et des partenariats inédits. Nous pourrons en effet retrouver le Top 14, la Pro D2 et l'United Rugby Championship, mais aussi des sélections nationales, dont les All-Blacks et les Wallabies pour la première fois.



La date de sortie avait été calée au 27 janvier 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, et ce n'est pourtant qu'à 2 semaines de ce lancement que nous découvrons la première bande-annonce de gameplay du projet. Sans surprise, pas de révolution, les animations et mécaniques de jeu emblématiques de la jeune franchise sont encore là, ce qui ne devrait pas aider à séduire les réfractaires.

Jouez avec votre équipe préférée – Rugby 22 intègre la grande majorité des équipes nationales majeures, avec leurs joueurs et les maillots officiels : Nouvelle-Zélande, Australie, France, Fidji, Irlande, Italie, Écosse, Pays de Galles, Japon et Géorgie.

– Rugby 22 intègre la grande majorité des équipes nationales majeures, avec leurs joueurs et les maillots officiels : Nouvelle-Zélande, Australie, France, Fidji, Irlande, Italie, Écosse, Pays de Galles, Japon et Géorgie. Lancez-vous sur le terrain, seul ou à plusieurs – Jouez seul ou en multijoueur, local et en ligne, à travers différents modes de jeu qui offrent un gameplay encore plus réaliste !

– Jouez seul ou en multijoueur, local et en ligne, à travers différents modes de jeu qui offrent un gameplay encore plus réaliste ! Découvrez le mode carrière – Créez votre propre club en mode Carrière, gravissez les échelons, bâtissez votre équipe de rêve et rivalisez avec les meilleures équipes au monde !

– Créez votre propre club en mode Carrière, gravissez les échelons, bâtissez votre équipe de rêve et rivalisez avec les meilleures équipes au monde ! Jouez comme les pros – Profitez d’une simulation de rugby toujours plus réaliste avec une véritable profondeur tactique. Jouez en pod, définissez le positionnement de vos ailiers, votre type de défense, et réalisez des combinaisons astucieuses pour prendre le meilleur sur votre adversaire.

– Profitez d’une simulation de rugby toujours plus réaliste avec une véritable profondeur tactique. Jouez en pod, définissez le positionnement de vos ailiers, votre type de défense, et réalisez des combinaisons astucieuses pour prendre le meilleur sur votre adversaire. Vivez une expérience authentique – Rugby 22 propose une réelle expérience de rugby grâce à des animations au plus proche des véritables mouvements des joueurs grâce à la technologie de motion capture, le tout dans les règles de l’art du rugby pour une intensité de tous les instants.

– Rugby 22 propose une réelle expérience de rugby grâce à des animations au plus proche des véritables mouvements des joueurs grâce à la technologie de motion capture, le tout dans les règles de l’art du rugby pour une intensité de tous les instants. Entrainez-vous – Grâce aux nouveaux tutoriels présents dans le jeu, apprenez les bases du sport et entrainez-vous à devenir le meilleur joueur !

Vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 49,99 € chez Cultura.