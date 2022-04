RUMEUR sur le PlayStation Plus : les jeux offerts en mai 2022 en fuite !

C'est la tradition : tous les mois ou presque, billbil-kun de Dealabs arrive à dévoiler les jeux qui seront prochainement offerts via le PlayStation Plus en avant-première. Il récidive aujourd'hui en annonçant les titres que Sony Interactive Entertainment proposerait aux abonnés du 3 mai au 7 juin, et qu'il devrait officialiser d'ici peu.

Le programme est encore une fois assez intéressant : nous devrions avoir droit au roguelike Curse of the Dead Gods sur PS4, le jeu d'action et de survie dans un univers nordique Tribes of Midgard sur PlayStation 4 et PlayStation 5, et surtout FIFA 22, également sur les 2 générations de consoles. Bien évidemment, il faudra attendre la confirmation de SIE pour savoir s'il ne se trompe pas, ou si le constructeur n'a pas changé son programme en cours de route.

D'ici là, vous pouvez vous abonner au PlayStation Plus pour 59,99 € par an.

