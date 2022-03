RUMEUR sur le PlayStation Plus : les nouveautés d'avril 2022 en fuite, pour ne pas changer

Alors que les discussions sur la Toile sont plutôt portées vers la possible annonce cette semaine du fameux projet Spartacus de Sony Interactive Entertainment, qui fusionnerait le PlayStation Plus et le PS Now, c'est bien du côté des jeux offerts aux abonnés de l'abonné nécessaire pour jouer en ligne qu'il y a du mouvement. Dernière semaine du mois oblige, nous allons forcément les découvrir officiellement ce mercredi, mais billbil-kun est à nouveau passé par là. Le leaker de Dealabs a donc partagé la liste des titres avec lesquels nous devrions pouvoir nous amuser ces prochaines semaines.

Que vous soyez possesseur d'une PS5 ou d'une PS4, vous pourriez ainsi découvrir Hood: Outlaws & Legends, le jeu multijoueur de Sumo Digital et Focus Entertainment dont la Saison 2 est toujours en cours, le rogue-like aux mécaniques de deck-building Slay the Spire de MegaCrit et le délirant Bob l'éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté de THQ Nordic. Ce n'est clairement pas autant la folie qu'en mars, mais il faudra à priori faire avec.

Bien entendu, comme toujours, prenez tout cela avec des pincettes jusqu'à l'officialisation en bonne et due forme.