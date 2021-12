RUMEUR : Razer prépare sa propre console portable avec un Snapdragon G3X et un écran OLED HDR à 120 Hz

Alors que la Nintendo Switch continue de se vendre comme des petits pains et que certains joueurs attendent avec impatience l'arrivée des premiers Steam Deck de Valve en début d'année prochaine, il semblerait que d'autres constructeurs veuillent se lancer sur le marché des appareils pour gamers nomades, notamment Razer.

VideoCardz a en effet reçu des visuels faisant la promotion du nouveau SoC Snapdragon G3X de Qualcomm, qui équiperait les kits de développement d'une console portable conçue par Razer. La machine disposerait d'une batterie de 6 000 mAh, d'une webcam en 1080p, d'un port USB-C compatible DisplayPort et surtout d'un écran OLED HDR et cadencé à 120 Hz. Pas sûr que la console puisse l'exploiter toute seule, mais la machine pourrait également service à faire tourner des jeux en streaming grâce au Wi-Fi 6 et au Bluetooth 5.2, via Steam ou même le xCloud du Xbox Game Pass Ultimate (qui coûte 12,99 € par mois pour rappel). Le visuel indique au passage que la console profiterait d'une ergonomie soignée et de retours haptiques, comme les manettes des consoles de salon actuelles.

Bien évidemment, Razer n'a pas officialisé l'existence de cette console portable pour le moment, mais l'idée est alléchante, même si la concurrence avec le Steam Deck sera rude.

