Sackboy: A Big Adventure, une bande-annonce pour l'histoire pleine de gameplay enchanteur

Depuis 2008, Sackboy nous en fait voir de toutes les couleurs dans LittleBigPlanet, que ce soit les trois épisodes principaux ou les spin-offs sur consoles portables, et même un jeu de course. C'est désormais avec un univers bien défini qu'il va faire son retour sur PS4 et PS5 le mois prochain dans Sackboy: A Big Adventure. Après la présentation de ses éditions et un aperçu de gameplay avec les commentaires de Ned Waterhouse, c'est avec une bande-annonce plus classique que l'aventure se présente à nous.

Ce jeu de plateforme prend donc place dans l'Imagi-sphère, où vivent notamment les Sackripants, le peuple auquel appartient Sackboy. Sauf qu'une menace plane sur cet univers idyllique, le terrible Vex (non, aucun rapport avec un robot tueur). Notre valeureux héros va donc devoir braver le danger de différents environnements (jungle, océan, montagne, espace), seul ou bien aux côtés de trois autres joueurs en coopération (même si tous les coups seront permis).

Tout cela vend du rêve, et nous ne tarderons pas à pouvoir apprécier Sackboy: A Big Adventure manette en mains, puisque sa date de sortie est évidemment fixée aux 12 et 19 novembre selon les régions. Vous pouvez le précommander à 59,99 € sur Amazon.