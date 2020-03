Santa Monica Studio : Yumi Yang succède à Shannon Studstill à la tête du studio

Hier soir, nous avons appris l'ouverture de Stadia Games and Entertainment Playa Vista, un deuxième studio créé de toute pièce par Google pour se lancer dans le développement de jeux vidéo exclusifs à sa plateforme de cloud gaming Stadia. À sa tête, nous avons eu la surprise d'y voir Shannon Studstill, qui officiait alors à la direction de Santa Monica Studio, notamment à l'origine de God of War. La question s'est donc évidemment posée, qui pour la remplacer ? La réponse n'a pas tardé à surgir sur la Toile.

C'est Yumi Yang, à droite de la photo ci-dessus, qui remplace donc Shannon Studstill dans ses fonctions comme relayé par IGN, contacté directement par le studio. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais elle a officié à différents postes chez PlayStation depuis 19 ans maintenant et était la n°2 du studio jusqu'alors, ayant « une vaste expérience dans le développement de produits et une forte implication dans la plupart des plus grands jeux de Santa Monica Studio ». Voici la déclaration entière effectuée par SMS :

Nous félicitons chaleureusement Shannon Studstill pour son nouveau rôle. Sous sa direction, le studio qu'elle a aidé à fonder il y a plus de vingt ans s'est réinventé magistralement tout comme sa plus grande franchise avec le jeu de l'année 2018, God of War. Dans son rôle de vice-présidente du développement de produits, Shannon a aidé de petites équipes indépendantes à incuber dans le studio, menant à des œuvres révolutionnaires comme Journey et The Unfinished Swan. L'ensemble de PlayStation est reconnaissant de ses nombreuses années de service exemplaire et de sa vision créative audacieuse.

Yumi Yang, une vétérane de PlayStation depuis 19 ans avec une vaste expérience dans le développement de produits et une forte implication dans la plupart des plus grands jeux de Santa Monica Studio, prend la tête du studio. Ses prouesses en gestion de projet et sa surveillance méticuleuse de God of War (2018) ont aidé le titre à réaliser pleinement son potentiel révolutionnaire. Après près de deux décennies et d'innombrables contributions substantielles au riche héritage de Santa Monica Studio, Yumi a le respect et la confiance incontestés de ses pairs. Grâce à sa vaste expérience et à sa profonde compréhension de l'ADN créatif distinct du studio, elle est parfaitement positionnée pour conduire Santa Monica Studio vers un avenir audacieux et passionnant.