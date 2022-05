Scarface 2 : des images du jeu annulé refont surface

Film culte de Brian De Palma montrant l'ascension et la chute d'un mafieux à Miami, remake du long-métrage éponyme de Howard Hawks, Scarface avait pour rappel eu droit à une adaptation en jeu vidéo en 2006 par Radical Entertainment. Scarface: The World Is Yours était un GTA-like correct, sans plus, mais cela a suffi pour envisager une suite.

Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu et Scarface 2 a été annulé en 2009. Depuis, Radical Entertainment a disparu au sein d'Activision (comme Vicarious Visions chez Blizzard), mais voilà que des images du jeu refont désormais surface, présentes sur diverses plateformes d'art et regroupées par Mafia Game Videos. Des images qui montrent que le titre se serait déroulé à Las Vegas et dans le désert du Nevada, bien loin de Miami donc, quelques niveaux étaient même déjà modélisés.

Il faudra se contenter de ça concernant ce Scarface 2, qui ne verra jamais le jour, et c'est bien dommage pour les fans. Si vous voulez un jeu vidéo avec des mafieux, l'excellent Mafia: Definitive Edition est à 35,99 € sur Gamesplanet.