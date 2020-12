Scarlet Nexus : le monde de New Himuka et de nouveaux personnages présentés, visuels à l'appui

Après un passage remarqué au Tokyo Game Show 2020 Online, Scarlet Nexus s'est à nouveau la semaine dernière lors des Game Awards 2020 à travers une bande-annonce axé sur le fil rouge de l'intrigue et l'OSF (ou BEA par chez nous). Bandai Namco partage désormais quelques informations supplémentaires au sujet de son Action-RPG qui nous mettra aux commandes d'un duo de protagonistes, Yuito Sumeragi, une jeune recrue de l'organisation, et Kasane Randall, qui fait déjà partie de l'élite. Nous apprenons que le choix entre les deux nous sera offert dès le début, avec la possibilité d'en changer ensuite pour découvrir certains évènements sous des angles différents, notamment en ce qui concerne la lutte entre la BEA et les Red Strings, avec en jeu rien de moins que le sort du monde.

Et justement, ce monde futuriste appelé New Himuka a été décrit un peu plus en détail :

Pour le peuple, les membres de la BEA sont des héros, des stars et des modèles. Cette ère a été longue et les Autres sont désormais perçus comme un phénomène naturel dans la veine des orages et des typhons dans la mesure où les batailles contre eux sont un évènement malheureux qui existe comme une extension de la vie quotidienne.

Dans ce monde où la science du cerveau s'est développée au-delà des conventions, une armée pour s'opposer aux Autres connue a été formée à New Himuka sous le nom de Brigade d'Élimination des Autres (BEA) (Others Suppression Force ou OSF, NDLR).

Il y a longtemps, des mutants dérangés connus sous le nom d'Autres (Others) ont commencé à descendre du ciel avec une soif de cerveaux humains. L'humanité n'avait d'autre choix que de mener une vie recluse à la surface de la Terre, mais grâce à une science et une technologie hautement développées basées sur les capacités extra-sensorielles psioniques que tout le monde possède par nature, toutes choses du monde étaient reliées par un réseau à grande échelle.

Ce n'est clairement pas la joie comme vous pouvez le constater, et cela reste assez classique en termes de cadre fictif. Enfin, ce qui nous intéresse surtout à présent, ce sont les présentations de plusieurs personnages principaux faisant justement partie de la BEA, à savoir Arashi Spring, Shiden Ritter, Kyoka Eden, Kagero Donne, Naomi Randall et Cullen Travers. Quelques visuels sont aussi à retrouver en page suivante.

Arashi Spring (doublée par Yui Horie)

« Être capable de se relâcher égoïstement quand je veux est quelque chose qu'un adulte peut faire. »

Super-pouvoir : hypervélocité

État de service : 29 ans

En tant que visage de la BEA, elle travaille aux relations publiques et a des fans enthousiastes de tous âges et genres, mais la fille travailleuse, joyeuse et douce qu'elle joue à l'écran n'est qu'un personnage pour la caméra. En vérité, c'est une paresseuse qui est plus enthousiaste à l'idée de se relâcher que de travailler. Certains de ses coéquipiers la taquinent même avec le surnom de « Lazy Ara », car dès que les caméras s'éteignent, elle se détend et se relâche.

Cependant, il est dit que ses véritables capacités font jeu égal avec celles du Septentrion, et elle est également une ingénieure douée. Si elle est suffisamment motivée, son calme et son esprit brillant sont des atouts extrêmement fiables. Elle est également la sœur aînée de Fubuki Spring, la commandante du 1er régiment d'armée de la BEA. Bien qu'elle puisse sembler plus jeune que Fubuki à première vue en raison des effets des médicaments anti-âge, elle est en fait la plus âgée.

Shiden Ritter (doublé par Kengo Kawanishi)

« Je n'ai pas l'intention d'être votre ami. »

Super-pouvoir : électrokinésie

État de service : 14 ans

Un soldat de la BEA tordu et cruel avec une langue acérée. Son sens élevé de la fierté, sa légère négativité et sa nature très stricte ont tendance à causer des problèmes à ses coéquipiers. Il ne s'entendait pas avec le commandant de son ancienne section et a été réaffecté, faisant désormais équipe avec Kasane. Sa capacité au combat est cependant exceptionnelle, et ses résultats sur le champ de bataille compensent sa mauvaise attitude.

Il n'hésite pas à féliciter ceux qui sont plus forts que lui, et admire et aspire à devenir aussi forts que les sept membres du Septentrion. Surtout, il a un respect particulier pour Seto Narukami, qui possède le même pouvoir d'électrokinésie que lui.

Kyoka Eden (doublée par Yumi Hara)

« Nous ne pouvons pas simplement abandonner les personnes qui ont besoin de notre aide. Faisons ce que nous pouvons. »

Super-pouvoir : Duplication

État de service : 29 ans

En tant que membre de la BEA douée de beauté et intelligente, le nom de Kyoka est largement connu. Bien qu'elle ait de nombreux fans à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation, elle-même ne semble pas très intéressée par son apparence. Elle s'occupe très bien de ses unités et supervise souvent les pelotons en conséquence. Elle a généralement un air gentil et doux, mais devient une personne totalement différente et intrépide au combat.

Elle considère les membres de son unité comme une famille et montre un fort côté maternel dans la mesure où elle est dévouée à ses camarades et subordonnés au point d'être curieuse. Elle aime la bonne aventure, les malédictions et les porte-bonheurs, et ne peut s'empêcher d'essayer chaque nouveau qu'elle découvre. Elle et Arashi ont obtenu leur diplôme dans la même classe et se connaissent très bien.

Kagero Donne (doublé par Daisuke Namikawa)

« Mec, mon pouvoir d'invisibilité a vraiment sauvé la situation ! »

Super-pouvoir : Invisibilité

État de service : 12 ans

Un jeune homme sociable, quelque peu frivole. Il a été repéré par la BEA après être devenu adulte, ce qui est beaucoup plus tard que d'habitude, et est communément appelé « l'enrôlé adulte ». Avec sa belle apparence et son côté beau parleur, il peut s'entendre avec n'importe qui et se sortir de n'importe quelle situation. Selon lui, il est particulièrement apprécié des femmes. Mettant l'ambiance lors de fêtes, il est éventuellement calme et plaisante même dans les moments les plus difficiles, mais ne semble jamais fléchir. C'est un immigrant de Togetsu, un prêtre de leur foi. Cependant, il ne semble plus intéressé par leurs enseignements. Son passé est le seul aspect de sa vie sur lequel il reste discret.

Naomi Randall (doublée par Asuka Nishi)

« Kasane est le type de personne qui est facilement mal compris, alors je m'inquiéterais si je ne suis pas à ses côtés. »

Super-pouvoir : précognition

La sœur aînée adoptive, gentille et quelque peu réservée de Kasane. En tant que fille aînée de la riche famille Randall, elle a grandi confortablement en tant que princesse adorée par ses parents. Cependant, elle est altruiste, traite tout le monde de la même manière et possède l'intégrité et la force de se ranger du côté des faibles et d'écraser les forts. Bien qu'elle ait le même âge que Kasane, elle la traite comme une sœur cadette. Elle aime Kasane comme une vraie sœur et lui montre son affection du fond du cœur. Elle la soutient souvent, ce qui a tendance à la faire se heurter aux autres.

Cullen Travers (doublé par Nobuyuki Hiyama)

« Ne me fais pas perdre mon temps. »

Super-pouvoir : ???

Le commandant du 2e régiment d'armée de la BEA et 1re classe du Septentrion. Même parmi les plus remarquables de la BEA, ses capacités le sont particulièrement. Comme il est discret, sûr de lui et ne mâche pas ses mots, il est parfois décrit comme arrogant. Cependant, son charisme et sa force irrésistibles sont des atouts que de nombreux membres de la BEA admirent.

En tant que frère aîné de Luka, ils ont vécu ensemble sans autres parents. Il est également ami d'enfance avec Fubuki, la commandante du 1er régiment d'armée de la BEA, avec qui il a obtenu son diplôme dans la même promotion. Ensemble, les deux sont connus comme le duo sans égal de la BEA.