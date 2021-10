Seagate : des disques durs Star Wars en Beskar mandalorien dévoilés

Seagate vient de dévoiler cette semaine de nouveaux disques durs sous licence officielle Star Wars, inspirés plus précisément du Beskar, alliage bien connu des fans de The Mandalorian servant dans l'univers de la franchise à confection les armures mandaloriennes. Bon, ici, ce n'est qu'un revêtement, mais c'est fort joli :

Seagate précise qu'il s'agit du début d'une collaboration entre lui et Disney avec des modèles inspirés de The Mandalorian, nous avons tout de même déjà trois disques durs dans la gamme FireCuba ressemblants à un lingot de Beskar affublé du sceau Impérial. Voici les trois modèles :

Un SSD PCIe Gen4 NVMe offrant des vitesses en lecture/écriture séquentielle atteignant respectivement 7 000 et 6 850 Mo/s, avec dissipateur thermique ;

Un SSD SATA offre des options d’installation et de conception polyvalentes, au format compact de 2,5 pouces ;

Un disque dur externe léger, doté d’une barre LED RVB personnalisable, compatible plug-and-play qui permet aux joueurs d’emporter facilement toute leur bibliothèque avec eux.

Ces disques durs seront disponibles dans le courant du mois de décembre 2021. Le SSD PCIe Gen4 NVMe sera proposé avec 500 Go et 1 To de stockage contre 159,99 $ ou 259,99 $. Le SSD SATA sera disponible en 1 ou 2 To à 159,99 $ et 269,99 $. Enfin, le disque dur externe aura une capacité de 2 To et coûtera 99,99 $, idéal pour accompagner une console de salon. Vous pouvez sinon retrouver le HDD 3.0 Seagate Game Drive pour Xbox Star Wars Jedi Edition de 2 To à 84,34 € sur Amazon.

