Senua's Saga: Hellblade II, les notes de la presse anglophone sont là, alors verdict ?

Senua's Saga: Hellblade II est la production de Ninja Theory qui fait parler d’elle depuis plusieurs mois. Et pour cause, cette nouvelle exclusivité Microsoft a de quoi titiller les mirettes et l’aventure excite de prime abord. En avril dernier, les joueurs s’inquiétaient concernant la durée de vie et l’expérience car les développeurs avaient pas mal communiqué sur le titre. Alors, s’agit-il d’un jeu couloir ennuyeux ou d’une œuvre vidéoludique prenante ?

Eh bien cela dépend des rédactions... Et pour cause, tout le monde ne semble pas être d’accord. Quels sont les points positifs ? Visuellement, c’est époustouflant, de ce qui se dit, nous avons là le plus beau jeu jamais créé sur console ; bien que les bandes noires puissent déranger certaines personnes. Les combats sont brutaux et le jeu d’acteur est excellent. En négatif ? Le rythme est irrégulier, les énigmes sont peu amusantes, la narration est moyenne et, globalement, le titre est répétitif et simpliste.

Pour rappel, Senua's Saga: Hellblade II est disponible aujourd’hui, 21 mai 2024, uniquement en version dématérialisée.

