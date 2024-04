Senua's Saga: Hellblade II, petite durée de vie, framerate décevant, inspiration de Game of Thrones, un tas d'infos dévoilées

Le mois prochain, Ninja Theory et Microsoft lanceront Senua's Saga: Hellblade II, suite de Hellblade: Senua's Sacrifice. Un titre exclusif aux PC et Xbox Series X|S qui se dévoile un peu plus cette semaine, plusieurs journalistes ont pu poser leurs mains sur le jeu et rencontrer les développeurs. L'occasion de découvrir des informations parfois décevantes.

Le sujet qui va faire couler le plus d'encre, relayé par GamePro, c'est celui du framerate. Senua's Saga: Hellblade II sera bridé à 30 fps sur Xbox Series X|S, tandis que le framerate dépendra de votre configuration sur PC. Pour un jeu aussi attendu et ambitieux, tournant sous Unreal Engine 5 et sortant en 2024 sur une console de dernière génération, c'est décevant, la promesse de titres en 4K à 120 fps semble toujours aussi lointaine (Ninja Theory n'a pas évoqué la résolution). Cependant, le directeur des effets spéciaux Mark Slater-Tunstill justifie ce framerate à 30 fps en expliquant que les développeurs veulent un rendu cinématographique, se rapprochant donc des 24 images par seconde du cinéma.

Senua's Saga: Hellblade II a été pensé comme un film interactif, comme le volet précédent, cette direction se ressentira également du côté des combats. Tous les mouvements de Senua ont été réalisés en motion capture, pour un réalisme accru, comme l'a expliqué le responsable du studio Dom Matthews sur le site officiel Xbox :

Si tous ces mouvements – courir, grimper, se battre – sont issus de la performance capture, ils seront ancrés dans la réalité. Ils seront cohérents et réels. L’objectif principal était de faire en sorte que les combats fassent partie intégrante du voyage.

Ninja Theory précise que les affrontements seront uniquement contre un seul ennemi à la fois, comme l'a confirmé le directeur des combats Benoit Macon à GamesRadar+. L'action est évidemment plus chaotique autour de Senua, mais l'héroïne se focalisera sur un adversaire à la fois, Benoit Macon s'est inspiré de la Bataille des Bâtards de la série Game of Thrones, pour une expérience brutale et un sentiment d'oppression.

Enfin, c'est le sujet de la durée de vie qui a été abordée chez IGN. Dom Matthews a affirmé que Senua's Saga: Hellblade II sera aussi long que le premier volet, qui se terminait en moins de huit heures. D'après lui, les joueurs veulent se plonger dans une expérience plus courte, avec un casque sur les oreilles et les lumières éteintes, affirmant qu'il n'est pas nécessaire de faire un jeu de 50 ou 100 heures. S'il est vrai qu'il y a une forte demande pour les jeux vidéo à la durée de vie plus modeste, rappelons que Senua's Saga: Hellblade II sera uniquement disponible au format numérique et à un prix sans doute élevé...

Heureusement, le jeu de Ninja Theory sortira également dans le Game Pass sur PC et Xbox Series X|S, nombreux seront les joueurs à préférer ce modèle économique pour découvrir Senua's Saga: Hellblade II, surtout après avoir pris connaissance de toutes ces informations. Vous pouvez retrouver l'abonnement Ultimate à 14,99 € pour un mois sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

