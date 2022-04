Senua's Saga: Hellblade II, les combats devraient être meilleurs que dans le premier jeu

Ninja Theory sait faire des jeux d'action, il l'a prouvé avec Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West et DmC: Devil May Cry, mais il faut bien reconnaître que Hellblade: Senua's Sacrifice, malgré ses nombreuses qualités, proposait des affrontements peu passionnants, répétitifs et permissifs.

Le studio, qui appartient désormais à Microsoft, développe actuellement une suite, Senua's Saga: Hellblade II, qui se fait désirer, mais les combats devraient être meilleurs. C'est en tout cas ce que laisse entendre Juan Fernandez, game designer sur le jeu qui avait travaillé sur le premier volet (puis qui a été faire un tour sur le Fable de Playground Games) et qui s'est entretenu avec Vandal récemment. Il déclare ainsi, au sujet de Hellblade: Senua's Sacrifice :

Nous avons bien fait beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être améliorées que je changerais aujourd'hui. Il faut se rappeler que l'équipe qui a travaillé sur la première aventure de Senua était incroyablement petite pour un développement de ce genre, environ 15 personnes dans le studio la plupart du temps. Ce dont j'étais le moins satisfait dans Hellblade 1, c'était le manque de variété d'ennemis, les combats à long terme ont été supprimés (...), la façon dont les systèmes de difficulté étaient réglés, les ennemis avaient trop de vie, ils avaient beaucoup de durabilité, nous avions beaucoup de variété d'attaques et de combos, mais les ennemis ne vous incitent pas vraiment à utiliser l'un ou l'autre, les gens trouvaient deux ou trois mouvements qui leur plaisaient et les répétaient constamment, il y avait des timings de parades très généreux qui peuvent encore être équilibrés plus intelligemment.

Juan Fernandez rappelle que Ninja Theory compte évidemment maintenant bien plus de personnes pour développer Senua's Saga: Hellblade II, qu'il a davantage de ressources pour créer un jeu plus ambitieux, mais le studio se base surtout sur les erreurs du premier titre pour proposer une suite encore meilleure. Autant dire que les joueurs seront en droit d'être exigeants à la sortie de Senua's Saga: Hellblade II, qui n'a malheureusement toujours pas de date de sortie. Vous pouvez retrouver le précédent opus à 20 € sur Amazon.