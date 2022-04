Shadowrun Trilogy enfin daté sur Switch, mais aussi sur PlayStation, Xbox et dans le Game Pass

Les amateurs de jeux de rôle à l'ancienne sur PC connaissent déjà bien la franchise Shadowrun, qui nous plonge dans un monde futuriste cyberpunk et teinté de magie. Trois opus majeurs sont disponibles depuis plusieurs années et nous apprenions en septembre dernier l'arrivée de cette Shadowrun Trilogy sur Switch, sans plus de détails.

Eh bien, Paradox Interactive et Harebrained Schemes sont de retour aujourd'hui pour annoncer que la date de sortie de Shadowrun Trilogy: Console Edition est fixée au 21 juin 2022 sur Switch, mais aussi sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. La compilation de RPG tactiques sera même incluse dans le PC/Xbox Game Pass à cette même date, elle regroupe pour rappel Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut et Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition. Les développeurs précisent que les jeux bénéficieront de graphismes et de performances améliorées ainsi que de commandes adaptées aux manettes.

Les précommandes sont déjà lancées sur la plupart des boutiques en ligne. Vous pouvez retrouver une nouvelle bande-annonce de Shadowrun Trilogy: Console Edition ci-dessus ainsi que des cartes PSN sur Amazon.