Sherlock Holmes: Chapter One nous met l'eau à la bouche avec un teaser de gameplay, sur fond de bagarre et beaux décors

Cela fait quelque temps que Frogwares nous parle de son Sherlock Holmes: Chapter One. Cet épisode en forme de retour aux sources aux origines méditerranéennes du détective nous fera suivre plusieurs enquêtes sur une île semi-ouverte, aux côtés du mystérieux Jonathan, et avec pour la première fois des scènes de combat.

Malgré ses quelques apparitions, le titre ne nous avait pas encore montré de gameplay. Nous allons enfin y avoir droit en mars 2021, les développeurs ukrainiens nous donnent en effet rendez-vous le mois prochain pour en voir plus. Avant cela, ils nous mettent en appétit avec un teaser qui condense tout ce que nous étions curieux de découvrir. Exploration libre dans des environnements luxuriants, bastons et enquêtes à base d'analyse et de déduction, le décor est planté.

Voilà qui ne nous avance pas sur le sujet de la date de sortie, mais Sherlock Holmes: Chapter One est toujours prévu pour 2021 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. Les précommandes ne sont pas encore ouvertes, mais vous pouvez ronger votre frein avec Sherlock Holmes: Crimes & Punishments, vendu à partir de 29,99 € sur Amazon.fr.

