Showa American Story : un Action-RPG aux États-Unis japonisés annoncé en vidéo

Vous connaissez sans doute déjà les uchronies, des récits fictifs qui imaginent l'évolution du monde en changeant un point de départ plus ou moins lointain. Et si le Japon était devenu la première puissance économique mondiale, introduisant massivement sa culture jusqu'aux États-Unis ? Eh bien, c'est le pitch de Showa American Story.

Nekom Entertainment (Dying: Reborn) et 2P Games viennent de dévoiler récemment ce nouveau jeu de rôle, d'action et d'aventure qui nous plongera au pays de l'Oncle Sam. Inspiré de la pop culture des années 80 et des films de série B, Showa American Story suivra Choko, une jeune femme en quête de vengeance dans des États-Unis à l'ambiance très asiatique et post-apocalyptique. Il faudra survivre face à des monstres et d'autres humains rescapés nerveux et stratégiques à l'aide d'armes de mêlée et à feu, tout en rencontrant d'autres personnages et en s'adonnant à diverses activités dans la base de l'héroïne.

Showa American Story a déjà tout pour séduire les amateurs de jeux originaux, il faudra cependant être patient : le titre est attendu sur PC, PlayStation 5 et PS4 à une date encore inconnue. Vous pouvez déjà retrouver des cartes PSN sur Amazon.