Silent Hill : le directeur de God of War est chaud pour faire un remake

Alors que la franchise Resident Evil cartonne avec les remakes des second et troisième opus, les amateurs de survival-horror un peu plus dérangés et psychologiques attendent toujours le retour de Silent Hill. Des rumeurs, il y en a, comme celle qui laissait penser au retour de la Team Silent et d'un opus développé par Kojima Productions, mais Konami a balayé les espoirs des fans. Des fans qui continuent de rêver, et ils sont nombreux, il y en a même chez Santa Monica Studio.

Comme la plupart des community manager, celui de GameSpot titille les joueurs et a ainsi demandé de choisir quel remake ils aimeraient voir parmi Metal Gear Solid, Twisted Metal, Silent Hill et Xenogears. Les avis divergent, évidemment, mais Cory Barlog a surpris tout le monde en répondant qu'il aimerait beaucoup voir un remake de Silent Hill et, mieux encore, qu'il voudrait le réaliser. Scénariste et réalisateur de God of War pour Santa Monica Studio, il est clair que Cory Barlog sait faire un bon jeu vidéo, et il est évident que les fans seraient curieux de voir un tel titre.

Silent Hill.



and let me do it. https://t.co/2sCJ8WTGQk — Cory Balrog ???? (@corybarlog) May 16, 2020

Le message est passé, mais la licence Silent Hill appartient pour rappel à Konami, et c'est lui qui décidera du retour (ou non) de la franchise. Mais avec un tel engouement de la part de la communauté, surtout ces derniers mois, laisser la ville balnéaire dans un coin serait sans doute une erreur de la part de Konami.

