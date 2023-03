Sludge Life 2 : une suite à l'impertinent jeu de graffiti et de vandalisme annoncée, le premier épisode offert sur PC

Habitué des productions étonnantes, Devolver Digital s'était associé à Doseone pour le développement de Sludge Life, un jeu d'aventure à la première personne impertinent autour d'un jeune vandale désireux d'imposer sa culture du graffiti dans un monde totalitaire. Si avoir un héros capable de faire pipi partout, lâcher des pets et allumer des clopes ne vous fait pas peur, sachez que le titre paru en 2021 est disponible gratuitement sur Steam jusqu'au 30 mars.

Ce cadeau ne vient pas de nulle part : il est fait pour accompagner l'annonce de sa suite, Sludge Life 2 ! Ghost revient en effet causer le chaos avec bon et mauvais goût sur PC en 2023, alors qu'il enquête sur la disparition du rappeur grenouille Big Mud. En plus de marquer le retour de l'univers crasseux, des PNJ amusants et des bombonnes de peinture, ce second épisode permettra de sprinter et double-sauter avec des baskets spéciales, ou de se propulser dans les airs avec un lanceur portatif.

Big Mud a disparu ! Le rappeur grenouille préféré de tous s'est évanoui dans la nature, et son meilleur pote Ghost (vous !) a pour mission de le retrouver. SLUDGE LIFE 2 vous emmène à Ciggy City Suites, un hôtel luxueux de plusieurs étages croulant sous les secrets, les gadgets, les gags, les personnages curieux, et à l'architecture ignoble qu'il vous incombera de recouvrir de peinture.

TAGUEZ POUR GAGNER

Ciggy City Suites et ses alentours vous offrent plus de cent spots de tag. Certains emplacements sont si bien cachés que nous nous sentons presque un peu coupables... Trouvez-les tous, et montrez à l'entreprise GLUG de quoi vous êtes capables.

NPC AUX PORTES

Découvrez encore plus de nouveaux habitants, tagueurs, salariés obséquieux et autres excentriques que dans le jeu original. Rencontrez-les et interagissez avec eux en explorant le monde ouvert de SLUDGE LIFE 2, à la fois étrange et merveilleux.

DU MATOS DE FEU

De nouveaux objets vous attendent ! Faites des doubles sauts et sprintez avec les baskets JJs, ou propulsez-vous dans les airs avec le lanceur portatif... Et bien plus, mais on garde la surprise... Oh, et en plus, tous les anciens objets sont de retour !

MONTE LE SON !

Dans SLUDGE LIFE 2, découvrez cinq nouveaux morceaux qui tabassent signés Big Mud. Explorez l'île, trouvez les cassettes originales, et laissez-vous porter par les nouveaux sons et les paroles du rappeur le plus amphibie du jeu.