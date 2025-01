SMITE 2 : c'est le jour J pour le MOBA, Aladdin et Mulan s'invitent à la fête

Il y a un an, jour pour jour, Titan Forge Games dévoilait SMITE 2, un nouveau MOBA avec des divinités issues de différentes mythologies. Le titre a passé plusieurs mois en alpha fermée, accessible uniquement en achetant une Édition Fondateur, mais les développeurs sont prêts pour le lancement.

Aujourd'hui, SMITE 2 est jouable en free-to-play sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, dans une version encore en Early Access. Les développeurs profitent de l'évènement pour rajouter cinq nouvelles Divinités au casting, avec notamment Aladdin, un personnage totalement inédit, comme le rappelle le studio :

Aladdin rejoint SMITE 2 dans le cadre du Panthéon « Contes d'Arabie ». Développé entièrement sur Unreal Engine 5, cette nouvelle divinité apporte des mécaniques uniques au jeu. Aladdin est très agile et offre la possibilité de courir le long des murs et structures. Son compagnon, le Génie, lui accorde trois puissants vœux au cours de la partie, dont une chance de résurrection en cas de mort. La capacité ultime d'Aladdin lui permet d’utiliser sa Lampe pour emprisonner ses ennemis dans le cadre d’un duel en tête-à-tête.

Quatre autres divinités rejoignent SMITE 2 dans cette mise à jour gratuite : Geb, la Divinité Égyptienne de la Terre, Mulan, la Guerrière Chinoise, Agni du Panthéon Hindou, et Ullr du Panthéon Nordique, complétent une longue liste de divinités jouables.

Le patch ajoute également « Joute », le mode de jeu 3v3 préféré des fans, qui met l'accent sur des combats rapides et à petite échelle, ainsi qu'une toute nouvelle carte sur le thème des légedes Arthuriennes. Des améliorations significatives ont également été apportées à la carte et aux fonctionnalités du mode Conquête, ainsi qu'une version alpha du mode Assaut. De plus, une nouvelle amélioration facultative appelée « Aspects » a été ajoutée à certaines divinités, offrant de toutes nouvelles façons de jouer en se concentrant sur un ou deux aspects spécifiques de leur kit, plutôt que de modifier toutes leurs capacités de manière générale.