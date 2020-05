SOLDES Days of Play : des dates et des offres en fuite pour les grosses promos PlayStation

Depuis 2017, aux alentours de l'E3, PlayStation propose des offres très alléchantes sur ses produits dans le cadre des Days of Play. Bonne nouvelle, si le salon n'a pas lieu, les soldes spéciales sont maintenues.

Leur tenue a été confirmée par MediaMarkt, boutique autrichienne qui lâche déjà les dates de sortie et les offres majeures de l'opération. Du 25 mai au 8 juin, nous pourrons par exemple récupérer une PS4 Pro 1 To, Marvel's Spider-Man, The Last of Us Remastered et Horizon: Zero Dawn contre 399,99 €, le prix habituel de la console seule. Sinon, pour tout achat d'une DualShock 4 noire à 59,99 €, vous recevrez un The Last of Us Remastered gratuit. À noter que les prix mentionnés sont ceux affichés en Autriche, et pourraient donc être légèrement différents en France.

Il y aura à priori aussi des offres sur les bundles PS VR, Nioh 2, Days Gone, Death Stranding, Dreams, Concrete Genie, Medievil et d'autres productions exclusives. Les abonnements PlayStation Now et PlayStation Plus devraient aussi être proposés à tarif réduit. Si vous vouliez acheter une console, renouveler une souscription ou agrandir votre ludothèque, attendez donc quelques jours que PlayStation officialise ces Days of Play.