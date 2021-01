SOLDES du PlayStation Store : plus de 360 titres en promo à jusqu'à -90 % avec les Jeux à moins de 20 €, du lourd en vue !

Les Super Promo de janvier se terminent demain sur le PlayStation Store, alors il est encore temps de faire vos emplettes pour vous occuper en cette période de couvre-feu. Si jamais la sélection des offres ne vous plaisait pas, bonne nouvelle, une flopée d'autres vient d'être proposée dans le cadre d'une opération Jeux à moins de 20 € !

Envie d'un Assassin's Creed Origins à 13,99 € ? D'un Assassin's Creed Odyssey à 19,99 € ? De Dragon Ball FighterZ à 11,19 € ? De Rise of the Tomb Raider : 20e anniversaire à 5,99 € ? D'Until Dawn ou Steep à 9,99 € ? De Persona 5 à 10,49 € ? De Sleeping Dogs: Definitive Edition à 4,49 € ? Mirror's Edge Catalyst à 3,39 € ? Thief ou Murder: Soul Suspect à 1,99 € ? Les bonnes affaires ne manquent pas, alors n'hésitez pas à consulter la liste des promotions, valables jusqu'au 4 février 2021, directement sur le PlayStation Store, avec plus de 360 jeux à prix cassé.

