SOLDES sur Xbox : jusqu'à -80 % de promotion sur 548 jeux et exclusivités avec les Deals Unlocked !

Le Xbox & Bethesda Games Showcase de ce soir mettra en lumière les jeux de demain. Mais pour ceux qui veulent des nouveautés dès maintenant sur leurs consoles, Microsoft a lancé des promotions spéciales Deals Unlocked - Les Bonnes Affaires, valables seulement jusqu'au jeudi 17 juin.

Près de 548 références sont concernées, avec des rabais jusqu'à 80 % sur des titres anciens et récents, et même les exclusivités du catalogue. Si vous voulez acheter Halo: The Master Chief Collection pour 19,99 €, NBA 2K21 en version next-gen pour 29,99 €, Battlefield V pour 5,99 €, The Witcher 3 - Game of the Year Edition pour 9,99 € ou encore Far Cry 5 pour 10,49 €, ça se passe par ici, ou directement sur le Microsoft Store de vos Xbox.

Le constructeur rappelle qu'il propose toujours 3 mois de Xbox Game Pass Ultimate à 1 € seulement, pour les nouveaux abonnés. Pour les autres, il en coûte 12,99 € par mois, un bien maigre montant à la vue des titres compris dans le service. De quoi vous donner envie de jouer en cette période d'E3 2021 ?