S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl revoit ses configurations PC à la hausse

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sortira dans les prochains jours, GSC Game World avait dévoilé les configurations minimale et recommandée de son jeu de tir au tout début du mois. Les joueurs étaient ravis, les exigences étaient faibles, les développeurs avaient pour rappel déclaré que concevoir la version Xbox Series S avait permis de travailler sur l'optimisation de toutes les plateformes.

Mais voilà que GSC Game World dévoile cette semaine de nouvelles configurations PC pour S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, bien plus exigeantes. Les configurations minimale et recommandée dévoilées sur Steam correspondent aux réglages Bas et Moyen, mais les CPU et la RAM ont changé et il faudra un PC gaming plutôt récent pour jouer en Haut, voir en Épique :

Réglage graphique Bas Moyen Haut

(Recommandé) Épique Résolusion et framerate visés 1080p

30 fps 1080p

60 fps 1440p

60 fps 2160p

+ de 60 fps Processeur Intel Core i7-7770K

ou

AMD Ryzen 5 1600X Intel Core i7-9700K

ou

AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i7-11700K

ou

AMD Ryzen 7 5800X Intel Core i7-13700K

ou

AMD Ryzen 7 7700X Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Go

ou

AMD Radeon RX 580 8 Go

ou

Intel Arc A750 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER / RTX 4060

ou

AMD Radeon RX 5700 XT NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / RTX 4070

ou

AMD Radeon RX 6800 XT NVIDIA GeForce RTX 4080

ou

AMD Radeon RX 7900 XTX Mémoire vive 16 Go de RAM double canal 32 Go de RAM double canal Stockage SSD avec 160 Go d'espace libre Système d'exploitation Windows 10 ou Windows 11 64 bit

La date de sortie de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl est fixée au 20 novembre 2024, vous pouvez le précommande à prix réduit grâce à notre code promo « GAMERGEN » chez Gamesplanet.